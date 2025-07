Cinemateca Brasileira apresenta a Mostra+ Gênero Queer

Como parte de seu calendário anual, a Cinemateca Brasileira promove a Mostra+ Gênero Queer, dedicada a lançar novos olhares sobre o cinema LGBTQIA+ produzido no Brasil e no mundo. A cada edição, a mostra propõe um recorte temático diferente, buscando ampliar o debate sobre as representações queer na sétima arte.

Em 2025, a Mostra+ Gênero Queer, realizada em parceria com as plataformas TikTok e Mubi, com a distribuidora Vitrine Filmes e a a produtora Dezenove Som e Imagens, tem como objetivo celebrar uma produção cinematográfica cada vez mais vibrante, que se apropria de gêneros consagrados do cinema — como comédia, musical, suspense, terror, ficção científica e drama histórico — para contar histórias LGBTQIA+. Esses filmes adotam convenções formais típicas de cada gênero, mas as subvertem ao introduzir personagens, estéticas e narrativas dissidentes, expandindo as possibilidades expressivas dessas linguagens e rompendo com padrões normativos.

Durante décadas, o cinema de gênero foi pouco generoso com personagens queer, frequentemente retratados de forma estigmatizada, marginal ou invisibilizada. A mostra propõe, assim, um olhar sobre como essas formas narrativas podem ser reimaginadas a partir de perspectivas LGBTQIA+, gerando obras de afirmação, crítica e invenção.

A Mostra+ Gênero Queer promove a exibição de filmes de diferentes estilos, épocas e origens. Mais do que celebrar a diversidade, a mostra busca formar novos públicos e fomentar reflexões sobre o papel do cinema na construção de imaginários, narrativas e representações que impactam a sociedade.

Serão exibidos, de 3 a 6 de julho, na Cinemateca Brasileira, os longas “A Gaiola das Loucas” (1978), “Parceiros da Noite”, “Garotos de Programa”, “Paris Is Burning”, “Retratos de uma Jovem em Chamas” (foto), “Baby”, “Born in Flames”, “As Boas Maneiras” e “Madame Satã”.