Audiovisual baiano marca presença em Cannes com a Têm Dendê Produções

Um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo, Cannes vai contar com nomes do audiovisual baiano em sua programação. Isso porque Vânia Lima, sócia-diretora da Têm Dendê Produções, e Keyti Souza, também sócia da produtora baiana, estarão na cidade francesa com uma agenda no festival, que acontece entre hoje (13) e 24 de maio.

A agenda da dupla será movimentada por lá. Já no dia 19 de maio, o Brasil — país de honra desta edição — será o anfitrião da reunião de café da manhã “Producers Network” para “apresentar cinco dos mais promissores produtores talentosos e criativos do Brasil e seus trabalhos mais recentes”, como define a publicação com o anúncio no perfil oficial do festival. Entre eles, estará Keyti Souza representando a Têm Dendê, formando o grupo que foi selecionado e apoiado por meio de um edital realizado pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil.

“Ser uma das produtoras no Producers Network representando o Brasil em Cannes (Marché du Film) é uma oportunidade estratégica para ampliar a visibilidade do nosso audiovisual brasileiro e do que estamos trabalhando aqui na Têm Dendê. Participar em um dos maiores eventos do setor fortalece o intercâmbio cultural e as parcerias internacionais que estão no nosso desenho atual. É um passo significativo para o audiovisual brasileiro consolidar a presença no cenário global, estamos animados em fazer nossa parte”, pontua Keyti, que é também diretora administrativa da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN).

Antes disso, no dia 18, ela estará na conferência “Com quem (co)produzir no Brasil?”, promovido pelo Ministério da Cultura brasileiro. A mesa contará com as presenças de Marco Altberg, CEO da Indiana Produções Cinematográficas e Conselheiro Federal da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente); Juliana Soares, CEO da Destemida Filmes; Eva Pereira, da Cunhã Porã Filmes e diretora da Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste; e Luiz Alberto Rodrigues, presidente da Fundacine. A moderação será de Morris Kachani, gerente executivo do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo.

Já Vânia Lima se une ao diretor Bernardo Alê Abinader para apresentar o filme “O Barco e o Rio” (no qual ela assina a produção executiva) em reuniões e pitching. “Fomos convidados para integrar o Lab Factory no ano passado através do diretor Bernardo Alê Abnader, e vamos levar o nosso longa para apresentação em pitching e encontros para coprodução no festival. É a segunda vez que estamos com nosso filme na França e estamos muito animados com a troca com produtores de outros países e o apoio do Projeto Paradiso nessa missão”, antecipa Vânia Lima.

Bernardo destaca que participar de um evento como Cannes “é um grande sonho”. “É o maior evento de cinema do mundo e acredito que essa oportunidade abrirá muitas portas. Estou ansioso para apresentar o meu projeto de longa, ‘O Barco e o Rio’, para o mercado francês. Foi por conta dele que eu entrei no programa do Factory e assim tive a oportunidade de gravar o curta que exibirei, pois eu fui selecionado a partir do projeto de longa”, conta, lembrando que ele exibirá ainda o curta “Como Ler o Vento”, projeto selecionado pela Quinzena dos Realizadores no âmbito da Fábrica de Realizadores Ceará-Brasil.

O grupo Têm Dendê desenvolve conteúdos originais, produz e comercializa filmes, séries e projetos audiovisuais com foco em narrativas diversas, descentralizadas e com novos olhares sobre o Brasil. Com mais de 50 títulos produzidos e entregues ao mercado nacional, Dinamarca, Costa Rica, Panamá e EUA, o grupo performa entre as empresas de conteúdo mais bem pontuadas do Brasil.