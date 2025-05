Festival Curta! Documentários anuncia as produções selecionadas para a mostra Outras Janelas

Após um processo que analisou centenas de produções, o 3º Festival Claro Curta! Documentários, apresentado pela Claro, anuncia a seleção de 36 documentários que vão integrar a mostra Outras Janelas, composta por produções documentais brasileiras produzidas a partir de 2022, com CPB emitido, com ou sem exibição prévia em televisão/VOD. Em sua terceira edição, o festival celebra o melhor da produção audiovisual brasileira exibindo gratuitamente, entre 2 de junho a 2 de julho, mais de 150 obras em duas mostras. O patrocínio é da Claro através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.

Integram a mostra Outras Janelas produções divididas entre duas categorias: artes e humanidades. Já a Produção Canal Curta! contará com documentários e séries independentes que estrearam na grade do canal entre junho de 2024 e maio de 2025. O festival também planeja eventos presenciais que incluem as esperadas “Salas de Montagem” – sessões de obras em finalização –, uma masterclass e painéis sobre o mercado audiovisual.

Com cerca de 400 produções inscritas para a mostra Outras Janelas, a equipe de curadoria do canal Curta! realizou uma seleção baseada em critérios como a relevância dentro das áreas especificadas, a qualidade técnica e artística, e a originalidade e inovação na abordagem do tema.

“Ficamos muito satisfeitos com a variedade e a qualidade dos conteúdos recebidos nessa primeira edição do Festival com inscrições abertas ao público. É uma demonstração concreta da relevância da produção nacional viabilizada por políticas públicas e da importância de espaços de exibição para essas obras. O Festival reforça seu papel como ponto de encontro entre realizadores independentes e o público, contribuindo para a circulação do audiovisual brasileiro”, afirma Juliana Zalfa, coordenadora do evento.

As produções participantes do festival concorrem a prêmios que somam mais de R$ 170 mil, distribuídos por um júri popular e um técnico. Na votação do público, serão eleitos os melhores conteúdos de “artes” e de “humanidades”, que ganharão R$ 10 mil, cada. Haverá também o Prêmio Aquisição Canal Curta!, ao qual serão destinados R$ 30 mil para que a obra vencedora seja exibida no canal promotor do festival, com direitos disponíveis. Por sua vez, o júri especializado, composto por jornalistas, escritores e personalidades da cultura, escolherá dois conteúdos – um de arte e outro de humanidades – da mostra Produção Canal Curta! para receberem R$ 20 mil, a partir de finalistas também indicados pelo Júri Popular, além de destacar uma obra com relevância para o mercado educacional.

Confira abaixo a lista dos documentários selecionados para a mostra Outras Janelas. As obras da mostra Produção Canal Curta! serão anunciadas em breve.

Rio, Negro

Direção Fernando Sousa e Gabriel Barbosa

Lobby do Batom: Memórias para a Posteridade

Direção Gabriela Gastal

Elton Medeiros – O Sol Nascerá

Direção Pedro Murad

O Som da Pele

Direção Marcos Santos

O Bixiga É Nosso

Direção Rubens Crisipim Jr.

Presença

Direção Erly Vieira Jr.

Saberes Quilombolas

Direção Plínio Gomes e Bruno Saphira

Toada para José Siqueira (foto)

Direção Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques

Teatro de rua (r)existe – o filme

Direção Daniela Israel, Alexandre Vargas

Ouvidor

Direção Matias Borgström

Acorda, Cajueiro!

Direção Guga Carvalho

Poemaria

Direção Davi Kinski

As cores e amores de Lore

Direção Jorge Bodanzky

O Avô na Sala da Estar: a Prosa Leve de Antonio Candido

Direção Fabiana Werneck e Marcelo Machado

Antunes Filho – Do Coração para o Olho

Direção Cristiano Burlan

Quatro dias com Eduardo

Direção Victor Hugo Fiuza

Um Corpo Só

Direção Carlos Nazario

Primo da Cruz

Direção Alexis Zelensky

Mercearias de Beagá

Direção Marcos Lôndero, Nani Rodrigues

Um Arquivo, Dois Ofícios

Direção Maria Julia Andrade

Os sonhos guiam

Direção Natália Tupi

Direito de Sonhar

Direção Theresa Jessouroun

Retomada

Direção Ricardo Martensen

As Primeiras

Direção Adriana Yañez

Praia da Saudade

Direção Sinai Sganzerla

Nossa Pátria Está Onde Somos Amados

Felipe Hirsch

Fantasma Neon

Direção Leonardo Martinelli

Macaléia

Direção Rejane Zilles

O Silêncio Elementar

Direção Mariana de Melo

A Noite das Garrafadas

Direção Elder Gomes Barbosa

Quantos Dias. Quantas Noites.

Direção Cacau Rhoden

Miúcha, a voz da Bossa Nova

Direção Liliane Mutti; Daniel Zarvos

Amazônia – Arqueologia da Floresta (2ª Temporada)

Direção Tatiana Toffoli

Sombras Sobre o Continente

Direção Renato Tapajós, Hidalgo Romero, Julio Matos

Olhares do Norte: Pará

Direção Adrianna Oliveira, Matheus Almeida do Nascimento, Thiago Pelaes, Fernando Segtowick

Homo Brasilis – 2ª temporada

Direção Bianca Lenti, Guilherme Fernández