“Irmão do Jorel” vence Prêmios Quirino como melhor série de animação

A animação brasileira “Irmão do Jorel” venceu como Melhor Série na 8ª edição do Prêmios Quirino de Animação Ibero-Americana, com sua quinta temporada. A premiação aconteceu no último sábado (11), nas Ilhas Canárias.

Produzida pelo Copa Studio para o Cartoon Network e a Max, a obra é criação de Juliano Enrico e já se tornou uma das séries mais importantes da animação brasileira contemporânea. Em 2024, “Irmão do Jorel” comemorou 10 anos de seu lançamento consolidando-se como a produção brasileira mais duradoura do canal.

A conquista chega às vésperas da estreia dos episódios finais da quinta temporada, que serão lançados em 16 de maio, na Max, com todos os episódios disponíveis de uma só vez. E, a partir de 19 de maio, a produção chega ao Cartoon Network, com exibições de segunda a sexta, às 13h, e reprises às 7h e 20h30. Aos sábados, os episódios vão ao ar às 17h30, e aos domingos, às 12h.

Essa não é a primeira vez que a animação conquista o Prêmios Quirino: em 2019, “Irmão do Jorel” venceu na mesma categoria com sua terceira temporada – que também está disponível na Max.