Começam as filmagens de “Nico”, comédia com Murilo Benício e Kevin Vechiatto

Foto © Stella de Carvalho

“Nico”, comédia estrelada por Murilo Benício (“Assalto à Brasileira”) e Kevin Vechiatto (“Turma da Mônica”), dá início às suas filmagens, em São Paulo. Com direção de Mariana Youssef (“LOV3”, “As Seguidoras”), o filme acompanha um pai e um filho que mal se conhecem, forçados a dividir um carro em uma viagem inesperada. De um lado, um adolescente desconstruído, do outro, um comediante quarentão em crise. No caminho, o que parecia um desastre se transforma em uma chance improvável de conexão.

Na trama, assinada pelo roteirista Filipe Valerim Serra (“LOV3”, “Samantha!”), Benício é Márcio, um comediante que um dia sentiu o gostinho do sucesso e, hoje, vive uma crise de meia idade. Já Vechiatto interpreta o personagem-título, um adolescente sensível que passa a maior parte do seu tempo online e pena para fazer amizades no mundo real.

Além deles, a atriz Leandra Leal vive Leila, a mãe de Nico e ex-mulher de Márcio. “Nico” conta ainda com nomes como Claudia Missura, Clarisse Abujamra, Karol Lannes, Júlia Perré e Marcelo Mansfield.

Uma produção da LB Entertainment, com coprodução da +Galeria e do grupo Telefilms e distribuição da +Galeria, “Nico” é uma história leve e divertida sobre as dinâmicas familiares contemporâneas, cercada de situações inusitadas.