MIS SP recebe festival de curtas voltados para causas ambientais

Foto: Cena do documentário “They Don’t Need to Know”, de Yogi Tujuliarto

No dia 17 de maio, às 18h, o MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe o Festival MegaCities ShortDocs, realizado pela plataforma multimídia São Paulo São, trazendo a exibição dos melhores curtas-metragens nacionais e internacionais da década voltados para causas sustentáveis e de impacto social. Focado na exibição de documentários de até quatro minutos – e que apontam caminhos criativos e viáveis para melhorar a vida das pessoas em cidades com mais de um milhão de habitantes –, o evento visa inspirar a sociedade a prosseguir lutando e impulsionando projetos sustentáveis.

A marca e plataforma multimídia São Paulo São foi criada em 2015 por Mauricio Machado para conectar cidadãos a suas cidades, estimulando um diálogo criativo e inspirador sobre soluções para um futuro urbano verde, acolhedor e inclusivo. Já o Festival MegaCities ShortDocs, criado na COP15 de Paris por iniciativa da ONG Métropole du Grand Paris, foi idealizado para destacar audiovisuais com iniciativas inspiradoras, focadas em reduzir as causas e os efeitos da crise climática e melhorar a vida das pessoas nas maiores cidades do mundo. O festival é promovido há três anos no Brasil pela São Paulo São, em parceria com a ONG Métropole du Grand Paris e a Universidade Paris Sorbonne.

Festival MegaCities ShortDocs

Data: 17 de maio, às 18h

Local: Foyer e Auditório MIS (172 lugares) – Avenida Europa, 158, Jd. Europa, São Paulo/SP

Ingresso: gratuito (retirada na bilheteria física do MIS)

Classificação: livre