Diretor e produtor de “Maníaco do Parque” desenvolvem ficções baseadas nos casos Elize Matsunaga e Eloá

Foto: Maurício Eça e Marcelo Braga em pré-estreia do filme “Maníaco do Parque”, no Festival do Rio

Depois de “Maníaco do Parque” e da trilogia “A Menina que Matou os Pais”, o produtor Marcelo Braga, da Santa Rita Filmes, e o cineasta Maurício Eça já têm novos projetos de true crime em desenvolvimento. Juntos, eles trabalham em longas sobre outros dois casos que pararam o Brasil há pouco mais de uma década: o assassinato do empresário Marcos Kitano por Elize Matsunaga, em 2012, e o sequestro e assassinato da jovem Eloá, em 2008.

Conhecido popularmente pelo nome de Elize Matsunaga, o homicídio do executivo da Yoki será a base para um filme de ficção, cuja intenção é examinar não só o crime em si, como também suas motivações complexas e a cobertura sensacionalista do caso. Neste drama psicológico, Matsunaga será a protagonista de uma trama sobre amor e vingança, suas complexas motivações que expõe os segredos de um casamento aparentemente perfeito em um julgamento chocante.

Com roteiro de LG Bayão e pesquisa de Thais Nunes, ambos nomes que estiveram juntos com o produtor e diretor no projeto do “Maníaco do Parque”, o longa sobre Elize tem previsão de início de produção para o primeiro semestre de 2025. O elenco principal está em estágios finais de negociação e será anunciado em breve.

Já o caso Eloá também será a base para um filme de ficção, mas este ainda está nos estágios iniciais de desenvolvimento. Em 2008, a garota de 15 anos foi feita refém pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes, de 22 anos. Depois de cinco dias em cárcere privado, a jovem foi baleada na cabeça e na virilha e não resistiu aos ferimentos. Como o caso de Elize Matsunaga, o crime foi amplamente noticiado e também gerou controvérsias, desde a ação da polícia no caso à própria cobertura da imprensa. Outros casos ocorridos no Brasil já estão sob o olhar da dupla para compor um pacote de produções do gênero.

Além destes projetos, a Santa Rita Filmes é coprodutora, junto a +Galeria e Grupo Telefilms, de “Assalto à Brasileira”, filme dirigido por José Eduardo Belmonte (“Alemão”, Carcereiros”) que está em produção. O longa é inspirado no assalto real à maior agência bancária de Londrina, no Paraná, nos anos 1980, e conta com Murilo Benício, Christian Malheiros e Robson Nunes no elenco.