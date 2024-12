Cinemateca Brasileira realiza 3ª edição da Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura

Entre os dias 7 e 15 de dezembro, a Cinemateca Brasileira e a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC) realizam a 3ª Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura, encerrando o calendário de programação das salas de cinema da instituição. A mostra retoma o diálogo iniciado em suas edições anteriores entre as curadorias oferecidas pela SAC, que administra, como organização social, a Cinemateca Brasileira desde sua reabertura em 2022, e a formação de um público cinéfilo no país. Neste ano, a programação exibe 15 filmes nacionais e internacionais.

A terceira edição da mostra de filmes “que geram polêmica, que possuem um valor estético e apresentam um testemunho político-social” (Dante Ancona Lopez) recuperou as obras brasileiras que acompanharam o curso “O velho e o novo cinema brasileiro”, oferecido pela SAC em 1966. A estrutura e o título do curso foram baseados no artigo de Alex Viany, “O velho e o novo”, escrito especialmente para a ocasião.

O programa de filmes internacionais também buscou inspiração no passado, seja pela conversa com textos antigos de revistas e boletins da SAC, ou pela contextualização de filmes adaptados de obras literárias. Assim, o texto de Paulo Emílio Sales Gomes sobre “Abismo de um sonho”, as aulas de Fernando Birri sobre seus filmes e de Jean-Claude Bernardet sobre “Outubro” (foto), e o artigo de Carlos Fonseca que analisa a obra-prima de Carl Theodor Dreyer, “A palavra”, foram revisitados pela equipe de Difusão de Filmes para oferecer novos ângulos interpretativos e conectar o público contemporâneo ao patrimônio cultural e estético representado por essas produções.

Da mesma forma, relembrar as obras literárias em que se basearam “A religiosa”, “Trens estreitamente vigiados”, “Vento e areia” e “W.R.: Os mistérios do organismo” revela outras maneiras de acessar esses longas-metragens e de compreender as camadas narrativas que os constituem, ampliando a experiência do espectador ao explorar as relações entre literatura e cinema, bem como os contextos culturais e históricos que influenciaram suas adaptações.

A mostra abre com uma sessão de “Outubro”, de Sergei Eisenstein e Grigori Aleksandrov, no dia 7 de dezembro, às 13h. Também será disponibilizado um catálogo online.

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

3ª Mostra SAC: Espetáculo, Polêmica, Cultura

Data: 7 a 15 de dezembro

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207, Vila Mariana, São Paulo/SP

Entrada: gratuita, com retirada de ingresso 1h antes do início da sessão