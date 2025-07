Confira os vencedores do Prêmio Brasil de Cinema Infantil do FICI

O Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI, anunciou os vencedores do Prêmio Brasil de Cinema Infantil. Todos os sete filmes ficarão disponíveis até o dia 5 de agosto no site www.fici.com.br.

Na categoria Histórias Animadas, uma seleção com 20 animações, “Eu e o Boi, o Boi e Eu” (foto), de Jane Carmen Oliveira, ficou com o título de Melhor Filme. Na categoria Histórias Curtas, que reuniu dez curtas em live-action, o filme “Para que Servem as Coisas?”, de Thais Fernandes e Tainah Dadda, foi o grande vencedor. Já na Mostra Teen, que incluiu 16 curtas recomendados para crianças maiores de dez anos de idade, “Os Quase Adultos”, de Rafaella Buzzi, foi escolhido o Melhor Filme.

Ganharam Menção Honrosa “A Viagem de Tetê”, de Betânia Furtado, “Meu Amigo Real”, de Cristina Savian, e “Eu Sou um Pastor Alemão”, de Ângelo Defanti. Os filmes foram escolhidos por um júri especializado, integrado pelos diretores e roteiristas Ducca Rios e Henrique Freitas e a educadora Lily Levy.

A animação “Quinn”, de Arthur Felipe Fiel, foi o grande vencedor segundo o público. O curta, com 13 minutos de duração, conta a emocionante história de um menino em seu primeiro dia de aula.

Os melhores filmes escolhidos pelo júri e pelo público ganharão o Troféu FICI. Aqueles escolhidos pelo júri ganharão também o Prêmio Conecta Acessibilidade – um pacote completo de acessibilidade para suas próximas produções, que inclui Libras, Audiodescrição e LSE.

Ao longo do mês de julho, o FICI exibiu mais de cem filmes, entre curtas e longas-metragens, em sessões online e presenciais, gratuitas, no Rio de Janeiro. Todos os filmes que participaram do programa competitivo do festival foram exibidos exclusivamente na versão online, entre os dias 4 e 27 de julho.

O 22º Festival Internacional de Cinema Infantil – FICI – é realizado pela Copacabana Filmes e conta com o apoio da RioFilme, Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e Prefeitura do Rio de Janeiro, com recursos da Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura e Governo Federal.