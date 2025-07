Bonito CineSur homenageia personalidades do audiovisual

Foto: Cecília Diez, Jean Thomas Bernardini, Antônio Pitanga, Maeve Jinkings e Ana Brun © Fotografando Bonito

Situado no coração do ecoturismo brasileiro, o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano chega a sua terceira edição promovendo o encontro entre o cinema sul-americano e o meio-ambiente e lança neste ano uma iniciativa inédita na história da cidade: “As Pegadas da Memória do Cinema Sul-Americano”, uma ação criada em parceria com a prefeitura de Bonito, que une arte, meio ambiente e resgate à memória em uma homenagem simbólica aos grandes nomes do audiovisual sul-americano.

A iniciativa propõe o resgate da memória cultural e a conexão entre o ser humano e o meio ambiente por meio de um simbolismo: gravar mãos de artistas reconhecidos do audiovisual sul-americano e patas de animais típicos da fauna pantaneira, lado a lado, em esculturas simbólicas. As placas são feitas de ferro, cimento e vidro e foram criadas pelo artista plástico Lula Ricardi.

Nesta segunda-feira, 28, foi realizada a cerimônia que moldou as mãos dos primeiros cinco homenageados: os artistas Ana Brun (tamanduá-mirim), Maeve Jinkings (lobo-guará), Antônio Pitanga (onça-pintada), a produtora Cecília Diez (papagaio) e o distribuidor Jean Thomas Bernardini (anta). O evento foi realizado no Centro de Convenções de Bonito, mas todas as placas serão expostas posteriormente em uma calçada na praça central da Liberdade, segundo informações da prefeitura municipal.

Segundo o prefeito Josmail Rodrigues, a ideia surgiu a exemplo da Calçada da Fama que existe em Los Angeles (EUA), porém, em Bonito, tem um toque sul-mato-grossense.