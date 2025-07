Adriano Guimarães lança seu primeiro longa como diretor

Premiado nos festivais de Tiradentes e Brasília, “Nada”, primeiro longa-metragem do diretor Adriano Guimarães, estreia nesta quinta-feira nos cinemas. Distribuído pela Embaúba Filmes, o longa entra em cartaz em Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador e São Paulo.

Com Bel Kowarick e Denise Stutz no elenco, o filme acompanha Ana, uma artista plástica que retorna à fazenda onde cresceu para reencontrar a irmã, Tereza, que foi atingida por uma doença enigmática que altera seus estados de consciência.

Com uma narrativa delicada conduzida pelo memória e ausência, em “Nada”, o cotidiano se funde com o extraordinário. Imagens do passado retornam, enquanto uma estranha tecnologia parece exercer uma influência silenciosa sobre os habitantes.

Para tratar da fantasmagoria da memória e das imagens, a obra evita qualquer conotação de terror, indo por um caminho mais sutil. Essa poética se reflete também no partido estético do filme. A fotografia de André Carvalheira trabalha com um enquadramento mais fechado, criando uma sensação de confinamento. O desenho de som, por sua vez, é tratado como um elemento narrativo fundamental, evocando a presença do que já se foi.

“Nada” foi exibido em festivais na Espanha, Rússia, Índia, Argentina, México e Colômbia. O filme foi premiado no 25º Festival de Cinema de Tiradentes (2022), na categoria Work in Progress (WIP), no Festival de Málaga (2022), com o Prêmio WIP Iberoamericano e o Prêmio LatAm Cinema, além de ter recebido os prêmios de Melhor Direção, Melhor Direção de Arte e Melhor Edição de Som no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na Mostra Brasília. O filme recebeu financiamento público do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) do Distrito Federal e da Secretaria do Audiovisual (SAV) do Ministério da Cultura, além do Fundo Setorial do Audiovisual.