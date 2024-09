10º DOCSP exibe mostra gratuita de documentários indígenas

Nos próximos dias 5 e 6 de setembro, o 10º DOCSP – Encontro Internacional realiza a Mostra Presencial de filmes, na Unibes Cultural, às 19h30. Na quinta-feira, o público pode conferir uma sessão única do longa “A Transformação de Canuto”; já na sexta-feira, será exibido o filme “Yyv Pyte – Coração da Terra”. Os ingressos gratuitos podem ser reservados através do Sympla.

Dirigido por Alberto Alvares (Tupã Ra’y) e José Cury, “Yvy Pyte – Coração da Terra” (foto) é um longa-metragem documental que nasceu do desejo do cineasta guarani em retornar à sua aldeia natal. Encontros, deslocamentos, novas e velhas fronteiras perpassam as histórias deste filme, capaz de nos levar ao território sagrado Yvy Pyte.

“A Transformação de Canuto” tem direção de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, que conduzem o estudo de caso sobre o longa na sexta-feira, 6, a partir das 15h, na Unibes Cultural. O filme, vencedor de quatro prêmios no Festival de Cinema de Gramado 2024, entre eles, os de melhor filme e melhor direção na Mostra Sedac/Iecine de Longas-Metragens Gaúchos, aborda as hibridações na narrativa documental e o processo de cocriação levando os espectadores a uma pequena comunidade Mbyá-Guarani na fronteira entre o Brasil e a Argentina em que todos conhecem o nome Canuto, um homem que sofreu a temida transformação em onça e depois morreu tragicamente. Em 2023, o título recebeu os prêmios de Melhor Filme e de Contribuição Artística no International Documentary Film Festival Amsterdam – IDFA 2023, maior festival de documentários do mundo.

Em 6 de setembro, primeiro dia dos Seminários DOCSP, são propostas reflexões acerca dos processos de criação e das novas narrativas do documentário contemporâneo, com destaque para a masterclass com o cineasta Eryk Rocha. Após a estreia do seu décimo longa-metragem “A Queda do Céu” no Festival de Cannes, Rocha participa do DOCSP com uma imersão na sua vivência do cinema ao longo dos anos. A atividade é um pretexto para revisitar materiais, refletir em perspectiva, mergulhar nas experiências de filmagens e montagens, reencontrar personagens, transitar narrativas e retomar as buscas por novas linguagens. A masterclass tem início às 10h, no dia 6.

Já no segundo dia dos Seminários DOCSP, 7 de setembro, o foco estará na internacionalização de talentos, projetos e filmes. Fundos, festivais e mercados internacionais se apresentam e dialogam com criadores brasileiros que transitaram por esses espaços, compartilhando experiências e caminhos para acessar o mercado. Bruni Burres (Sundance Institute), Eduardo Valente (Berlinale), Heather Haynes (Hot Docs), Iva Dimitrova (Chicken & Egg), Jean-Jacques Peretti (Sunny Side of the Doc), Mandisa Zitha (Encounters SA), Paula Ossandon (Conecta), Sudeep Sharma (Sundance Film Festival) e Ximena Amescua (Firelight Media) participam da programação que se divide nos dois turnos. Para dialogar com os players, o seminário conta também com a participação de realizadores e realizadoras brasileiros que alcançaram o mercado estrangeiro com seus trabalhos; são eles: Chica Andrade, Coraci Ruiz, Janaína Wagner, Julia Alves, Luiz Bolognesi, Petra Costa, Safira Moreira e Vinícius Girnys.