Rio de Janeiro e Brasília recebem homenagens ao cineasta espanhol Bigas Luna

O Bigas Luna Tribute (https://bigaslunatribute.wordpress.com), uma celebração internacional em homenagem ao aclamado cineasta espanhol Bigas Luna, desembarca no Brasil entre os dias 4 e 10 de setembro. Durante o evento, o público brasileiro terá a oportunidade de participar de exibições cinematográficas e palestras dedicadas à obra do diretor, que foi um dos nomes mais influentes do cinema espanhol nas últimas décadas. No Rio de Janeiro, o evento acontece no Instituto Cervantes e no Estação NET Rio, e, em Brasília, no Instituto Cervantes – DF.

O tributo incluirá cinco sessões de cinema e duas palestras, em colaboração com os Cinemas Estação Net Rio, os Institutos Cervantes do Rio de Janeiro e de Brasília, o Ministério da Cultura da Espanha e as universidades de Durham e Costa Rica. A programação destaca a aclamada trilogia de ‘retratos ibéricos’ de Bigas Luna, composta pelos filmes “Jamón Jamón” (1992), “Huevos de Oro” (1993) e “La Teta y la Luna” (1994). Esses filmes, além de seu sucesso internacional, são considerados obras-primas do cinema pós-franquista, refletindo uma Espanha em transição.

O evento no Brasil faz parte de uma série de homenagens organizadas pelo professor Santiago Fouz Hernández, da Universidade de Durham, e por Betty Bigas, filha do cineasta, que estará presente no festival. Desde 2015, o Bigas Luna Tribute já passou por quase 30 cidades em 10 países, entre eles, Austrália, Áustria, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Reino Unido e agora Brasil.