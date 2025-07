Documentário baiano “Cais” faz estreia nos EUA durante o BlackStar Film Festival

Após a tripla premiação do Festival Olhar de Cinema, onde conquistou os três principais prêmios – Melhor Filme pelo Júri, pelo Público e pela Crítica –, o documentário baiano “Cais” estreia nos Estados Unidos, onde será exibido na sessão de Documentários de Longa-metragem no BlackStar Film Festival, tradicional evento de cinema voltado para produções realizadas por artistas não-brancos, especialmente negros. O filme será exibido no dia 31 de julho, primeiro dia do festival, às 19h (horário da Filadélfia), no Suzanne Roberts Theatre.

Com direção da cineasta baiana Safira Moreira e produção executiva de Flávia Santana, “Cais” explora a jornada de Safira, que dois meses após o falecimento de sua mãe Angélica, viaja em busca de encontrá-la em outras paisagens. Num curso fluvial, o filme percorre cidades banhadas pelo Rio Paraguaçu (Bahia) e pelo Rio Alegre (Maranhão), para imergir em novas perspectivas sobre memória, tempo, nascimento, vida e morte.

O longa-metragem é uma coprodução da Mulungu Realizações Culturais, Omnirá Filmes e Giro Planejamento Cultural, com patrocínios do Rumos Itaú Cultural e do Fundo Avon Mulheres no Audiovisual (FAMA) e apoio do Sundance Documentary Fund.