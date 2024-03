“Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” é premiado como melhor documentário no Seeyousound International Music Film Festival

“Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você”, dirigido por Roberto de Oliveira, recebeu o prêmio de Melhor Documentário no Seeyousound International Music Film Festival 2024, festival dedicado à celebração de filmes sobre música, que aconteceu em Turim, na Itália.

O documentário transporta o espectador para uma viagem no tempo, além de revelar momentos íntimos do processo criativo e das personalidades extraordinárias dos dois artistas. A produção é também um emocionante reencontro do diretor Roberto de Oliveira com Elis e Tom em um material filmado há quase cinco décadas.

“Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você” é uma produção da Rinoceronte Entretenimento e coprodução da Riofilme, órgão da Secretaria Municipal de Cultura. É patrocinado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, com copatrocínio do Rio Galeão, apoio União Brasileira de Compositores – UBC e Universal Music Group. A obra contou com recursos públicos geridos pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE e Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.

O Seeyousound International Music Film Festival é um evento que traz a inconfundível fusão de música e cinema celebrada em 10 dias de programação. A seleção de filmes é dividida entre longas-metragens de ficção e documentários, curtas e videoclipes nas seções competitivas LongPlay Doc, LongPlay Feature, 7Inch e Soundies. Neste ano, a 10ª edição do Seeyousound aconteceu no Cinema Massimo MNC em Turim, entre 23 de fevereiro e 3 de março. Nesta edição, celebrou em sua programação a união das histórias de personagens que representam protagonistas de momentos ou de vidas inteiras.

Além do prêmio de Melhor Documentário entrega para “Elis & Tom – Só Tinha de Ser com Você”, outros dois documentários internacionais receberam menções honrosas. “Even Hell Has Its Heroes”, de Clyde Petersen⁣⁣, e “Fatboy Slim: Right Here, Right Now”, de Jak Hutchcraft.