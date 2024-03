“Xingu-Tokyo: Conexão Ancestral” propõe uma reflexão sobre arte indígena a partir de uma exposição no Japão

No dia 18 de março, o Espaço Itaú de Cinema exibirá o documentário “Xingu-Tokyo: Conexão Ancestral”, reflexão sobre a arte indígena brasileira. O filme registra a abertura da mostra “Bancos dos Povos Indígenas Brasileiros: Imaginação Humana e Fauna Selvagem”, que ocorreu no Museu Metropolitano de Arte Teien de Tóquio, entre junho e setembro de 2018, com os bancos da Coleção BEĨ, aprofundando as discussões que apresenta em depoimentos de artistas indígenas e de artesãos e estudiosos japoneses.

Dirigido por Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Pedro Jezler e Rafael Costa, “Xingu-Tokyo: Conexão Ancestral” fala de ancestralidade, arte e identidade, ao mesmo tempo que celebra a sofisticada cultura dos povos originários brasileiros.

O documentário contrapõe a esse registro cenas da aldeia Kaupüna, Território Indígena do Xingu, entrevistando artistas e mostrando a fabricação dos bancos, desde a escolha das madeiras até o acabamento final, expondo as técnicas e ferramentas utilizadas, as pinturas com grafismos típicos e a simbologia que os atravessa. Alternando-se entre esses dois universos, o filme propõe documentar a revelação dos bancos indígenas brasileiros, para os artistas que os produzem e para o mundo, como obras de arte.

Com esse intuito, o longa evidencia uma proximidade tão inesperada quanto incontestável entre o mundo dos povos indígenas do Brasil e o Japão. Os pontos de contato entre essas culturas – ambas ritualizadas, animistas, permeadas pela reverência à tradição e a abertura para o novo – vão sendo revelados pelos depoimentos de Toyojiro Hida, diretor do Museu Teien, Shuji Nakagawa, importante artesão japonês, Mayawari Mehinaku, artista xinguano, e Toyo Ito, arquiteto laureado com o Prêmio Pritzker em 2013, que assinou a expografia da mostra.

É especialmente interessante, aliás, acompanhar como a montagem foi pensada para despertar nos visitantes tanto o fascínio pela beleza como o assombro e a inquietação provocados pelas figuras silenciosas dos animais esculpidos na madeira, vindos das florestas brasileiras para o ambiente asséptico e branco do museu japonês.

A exibição é gratuita e acontecerá no Espaço ltaú de Cinema da Rua Augusta, 1475, na Consolação, em São Paulo. Os ingressos devem ser reservados através do link https://conteudo.tochafilmes.com.br/estreia-xingu-tokyo.