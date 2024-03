Encontros IC Play exibe “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” e promove conversa com o diretor Alfredo Manevy e Arrigo Barnabé

A partir das 19h de 19 de março, a Sala Itaú Cultural recebe o Encontros IC Play, desta vez em parceria com a distribuidora O2 Play. Começa com a exibição do documentário longa-metragem “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” (2023), dirigido por Alfredo Manevy. Na sequência, Alfredo Manevy e Arrigo Barnabé irão trazer suas perspectivas sobre Lupicínio. Arrigo Barnabé tem em Lupicínio uma referência central para sua obra musical. O diretor do filme também fala com o público sobre a produção da obra, que mergulha na contribuição musical, o legado poético e a vida deste importante nome da música popular brasileira – nascido em Porto Alegre em 1914, mesma cidade em que morreu, em 1974, aos 59 anos, por insuficiência cardíaca.

Depois de passar por festivais, como a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, o filme, produzido em parceria com o Canal Curta! (viabilizado através do Fundo Setorial do Audiovisual) e a Plural Filmes, estreou nos cinemas no dia 14 de março. Ele já soma prêmios como o de Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora na 17ª edição do Fest Aruanda 2022, em João Pessoa (PB) e o prêmio do público de melhor documentário em Lisboa, no Festival Internacional da Língua Portuguesa.

“Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor” reconstrói a trajetória do cantor e compositor, mesclando imagens de arquivo e depoimentos de admiradores como Gilberto Gil. Temas importantes são levantados, como o racismo, a importância da cultura negra, a luta pela memória e a preservação do patrimônio.

O longa-metragem preserva e evidencia o legado musical e a importância do compositor gaúcho, embalado no contexto histórico e social do país. Considerado o pai da “sofrência”, Lupicínio conquistou o Brasil e o mundo com seus sambas de letras curtas e que falam sobre histórias de amor, como Felicidade, Vingança e Nervos de aço. Em 1945, sua música Se Acaso Você Chegasse fez parte da trilha sonora do musical hollywoodiano Dançarina Loura, e foi indicado ao Oscar. Este assunto também é abordado no filme e revela que, apesar da indicação de sua música, Lupicínio nem sequer foi creditado e não recebeu o devido reconhecimento.