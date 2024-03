2º Fórum de Tiradentes apresenta carta de Tiradentes 2024 em encontro com setor audiovisual paulista

Foto: Entrega da Carta de Tiradentes 2024; à direita, Raquel Hallak e Quintino Vargas, diretores da Universo Produção, à esquerda, Mario Borgneth e Lucas Monteiro, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e, no centro, Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) © Universo Produção

Com o sucesso e repercussão do Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, realizado em 2023 durante Mostra de Cinema de Tiradentes, a Universo Produção promoveu este ano a segunda edição do encontro, no último janeiro, sob a coordenação executiva de Débora Ivanov, Mário Borgneth e Raquel Hallak. Em 2024, o Fórum de Tiradentes contou com mais de 50 profissionais de diversos segmentos do audiovisual brasileiro em discussões pautadas nos eixos centrais desta edição: o avanço das políticas estruturantes e transversais; legislação e marcos regulatórios, com especial ênfase na regulação dos serviços de VoD; e os desafios de capacitação para a gestão compartilhada de políticas nacionais de fomento com Estados e Municípios.

Os trabalhos culminaram na elaboração da Carta de Tiradentes 2024, documento que reúne recomendações e diretrizes para o setor audiovisual e que será apresentado agora, em São Paulo, no dia 19 de março, às 10h, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, com a participação dos principais órgãos ligados ao setor Audiovisual de SP. A entrada é franca e aberta ao público.

Na ocasião, serão apresentados o conjunto de recomendações para políticas estratégicas reunidos na carta e que agora são disponibilizadas ao poder público e ao conjunto da sociedade. Além disso, também serão debatidas as recentes normas fundamentais para a cultura brasileira, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, com a participação de diversas entidades de classe.

O plano de distribuição da Carta de Tiradentes 2024 inclui a entrega oficial aos órgãos competentes dos poderes judiciário, legislativo e executivo nas esferas federal, estadual e municipal, entidades de classe, instituições de ensino, de guarda, financeiras, empresas, imprensa, profissionais do setor, além de distribuição ampla, irrestrita e gratuita para o público em geral por meio digital a ser disponibilizada na plataforma do evento – mostratiradentes.com.br. A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, a Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, e o Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, foram algumas das autoridades que receberam o documento na primeira semana de março em Brasília.