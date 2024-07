2ª edição do Première Minas seleciona 11 filmes para exibição em 6 sessões comentadas e gratuitas

A Mostra Première Minas selecionou 11 filmes para exibição em seis sessões no Cine Santa Teresa e em centros culturais da Prefeitura de Belo Horizonte (MG), para apresentações gratuitas e comentadas pelos próprios cineastas e pelos organizadores da mostra. São eles: “Canção ao Longe” (foto), de Clarissa Campolina (2022, drama, 75 min); “Tudo o que Você Podia Ser”, de Ricardo Alves Jr (2023, documentário/drama, 83 min); “O Sorriso de Benjamim”, de Isabela Baêta e Bruna Toledo (2023, documentário, 17 min); “Recorrente”, com direção coletiva de Duds Tuts, Felipe Fuentes, Henrique Azevedo, Miller Martins, Vinícius Sacchetto (documentário, 9:11min); “O Lugar Mais Seguro do Mundo”, de Aline Lata e Helena Wolfenson (2021, documentário, 72 min); “Ramal”, de Higor Gomes (2023, drama, 16min); “No Início do Mundo”, de Gabriel Marcos (2023, drama, 24min); “Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia”, de Ana Aranha e Daniel Camargos (2023, drama, 54min); “Folia dos Anjos”, de Kdu dos Anjos (2023, documentário, 29min); “Estrada Natural”, de Emerson Penha (2023, documentário, 55min); e “Eu Sou o Samba, mas Pode me Chamar de Zé Ketti”, de Luiz Guimarães de Castro (2023, documentário, 89min).

O critério de seleção dos filmes inscritos na convocatória baseou-se em fatores como território e ineditismo. Foram escolhidas obras realizadas em Minas Gerais e/ou por cineastas mineiros que estejam em fase de pré-lançamento ou iniciando exibições no circuito comercial.

O Première Minas faz parte do edital BH nas Telas, que conta com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte e está em sua segunda edição.

Confira, a seguir, os locais, datas e horários de exibição:

Sessão 1 de julho

Datas e locais:

06/07 – sábado, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

26/07 – sexta, 17h30 – Centro Cultural do Bairro das Indústrias (Rua dos Industriários, 289 – Indústrias I (Barreiro)

Filme: Canção ao Longe

(Clarissa Campolina | MG/Brasil | 2022 | Drama | 75 min)

Canção ao Longe acompanha Jimena, uma jovem mulher que, na busca por sua identidade, reescreve suas relações familiares, e cria outras formas de estabelecer seus vínculos amorosos, de amizade e de trabalho. O filme levanta questões sobre classe, família, tradição, raça e gênero.

Classificação indicativa: 12 anos

Sessão 2 de agosto

Datas e locais:

17/08 – sábado, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

29/08 – quinta, 18h – Centro Cultural (R. Nova Ponte, 22 – Salgado Filho)

Filme: Tudo o que Você Podia Ser

(Ricardo Alves Jr | MG/Brasil | 2023 | Documentário, Drama | 83 min)

É o último dia de Aisha em Belo Horizonte. Acompanhamos a despedida na companhia de suas melhores amigas: Bramma, Igui e Will. Por meio do cotidiano e dos encontros entre as personagens, o filme tece um retrato afetuoso sobre a família que se escolhe constituir através do valor da amizade.

Classificação indicativa: 16 anos

Sessão 3 de setembro

Datas e locais:

19/09 – quinta, 20h – Centro Cultural (R. Jacutinga, 550 – Padre Eustáquio)

21/09 – sábado, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

Filmes:

O Sorriso de Benjamim

(Isabela Baêta e Bruna Toledo | MG/Brasil | 2023 | Doc | 17 min)

Tomando como base a vida e a carreira de Benjamim de Oliveira, o documentário busca contar um pouco de sua história, explorar e destrinchar sobre seu legado e seu impacto na cultura, arte e sociedade brasileira.

Classificação indicativa: Livre

Recorrente

(Dir. Coletiva – Duds Tuts, Felipe Fuentes, Henrique Azevedo, Miller Martins, Vinícius Sacchetto | MG/Brasil | 2023 | Doc | 9:11min)

“Recorrente” é um documentário observacional que apresenta o cotidiano às margens de um trecho do Rio São Francisco, introduzindo a vida que gira em torno dele e o impacto no dia a dia daqueles que o cercam.

Classificação indicativa: Livre

O Lugar Mais Seguro do Mundo

(Aline Lata e Helena Wolfenson | MG/Brasil | 2021 | Doc | 72 min)

Classificação indicativa: 14 anos

Sessão 4 de outubro

Datas e locais:

11/10 – sexta, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

25/10 – quinta, 18h – Centro Cultural (R. Carnaúba, 286 – Zilah Sposito (Santa Luzia)

Filmes:

Ramal

(Higor Gomes | MG/Brasil | 2023 | Drama | 16min)

Jovens se encontram durante à tarde, diminuem a marcha e jogam o corpo para trás.

Classificação indicativa: 14 anos”

No Início do Mundo

(Gabriel Marcos | MG/Brasil | 2023 | Drama | 24min)

Vitor e Katlyn são jovens da periferia e sentem, todos os dias, a falta de perspectiva que os rodeia. Refletindo se estão ou não em um fim de mundo, eles vão descobrir juntos que sonhar com mais um é melhor do que enfrentar esse mundo sozinho.

Classificação indicativa: 12 anos

Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia

(Ana Aranha e Daniel Camargos | AM, PA e MA/Brasil | 2023 | Drama | 54min)

Após o assassinato do jornalista inglês Dom Phillips, vítima de uma emboscada no Vale do Javari, seu antigo parceiro de reportagem embarca em uma jornada reflexiva sobre o papel dos repórteres que cobrem a guerra em curso na Amazônia. Vale a pena seguir em frente para terminar como Dom? A resposta para essa pergunta vem da aliança firmada com os povos indígenas.

Classificação indicativa: 12 anos

Sessão 5 de novembro

Datas e locais:

14/11 – quinta, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

30/11 – sábado, 18h – Centro Cultural (R. Padre Júlio Maria, 1577 – Vera Cruz)

Filmes:

Folia dos Anjos

(Kdu dos Anjos | MG/Brasil | 2023 | Doc | 29min)

O documentário “Folia dos Anjos” registra a tradição da Folia de Reis no povoado de Gerais de Minas, que fica na cidade de Rio Pardo de Minas, norte de Minas Gerais. Atendendo a um pedido de sua avó, Dona Neném, o diretor Kdu dos Anjos revisita a memória da sua família paterna para ajudar a contar a história da festa enraizada na cultura e na experiência de vida das pessoas daquela região.

Classificação indicativa: Livre

Estrada Natural

(Emerson Penha | MG/Brasil | 2023 | Doc | 55min)

Estrada Natural conta a história da vida e da morte da Estrada de Ferro Bahia e Minas, imortalizada na canção “Ponta de Areia”, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Ambos, somados à Adélia Prado e a diversos amantes da ferrovia, falam sobre o tema e sua importância, num documentário carregado de emoção.

Classificação indicativa: Livre

Sessão 6 de dezembro

Datas e locais:

07/12 – sábado, 19h – Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 – Santa Tereza)

14/12 – sábado, 14h – Usina de Cultura (R. Dom Cabral, 765 – Ipiranga)

Filme: Eu Sou o Samba, mas Pode me Chamar de Zé Ketti

(Luiz Guimarães de Castro | RJ/Brasil | 2023 | Doc | 89min)

“Eu Sou o Samba, mas Pode me Chamar de Zé Ketti” reconstrói a trajetória e a personalidade do lendário compositor carioca que ganhou os palcos e as telas com sua música.

Classificação indicativa: Livre