Festival For Rainbow divulga os premiados de sua 18ª edição

O 18º For Rainbow – Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual e de Gênero terminou na última sexta-feira, 28 de junho, com o anúncio dos premiados de sua edição de 2024. A premiação que aconteceu às 19h, na Arena Dragão do Mar, e foi seguida do show de encerramento com Má Dame e Di Ferreira.

O destaque do evento foi o filme “Tudo o que Você Podia Ser” (foto), dirigido pelo cineasta mineiro Ricardo Alves Jr., que conquistou quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Atuação para Aisha Brunno e Melhor Edição, assinada por Lorena Ortiz.

A obra também foi premiada na 25ª edição do Festival do Rio, onde recebeu o Prêmio de Direção, na sessão Novos Rumos, e Prêmio Especial do Júri, e no mais recente Festival Mix Brasil, onde venceu como Melhor Filme do Público. O longa segue em cartaz nos cinemas.

Veja abaixo os premiados:

Curta-metragem

Júri formado por Ella Monstra, Jéssica Teixeira e Nívia Uchôa

Melhor Filme: Ferro’s Bar, de Cine Sapatão – Aline A. Assis, Fernanda Elias, Nayla Guerra, Rita Quadros

Melhor Direção: Leo Tabosa, por Dinho

Melhor Roteiro: Hyein, Moon por Trânsito (Transit)

Melhor Ator: Gustavo Batista, por Peixe Vivo

Melhor Atriz: Margot Leitão, por Raposa

Melhor Fotografia: Ana Gabriela Gutiérrez, por Lolo

Melhor Direção de Arte: Colle Christine Avelar, Tiana dos Santos e Alma Flora por Pedagogias da Navalha: Se a palavra é um feitiço, minha língua é uma encruzilhada.

Melhor Som: Renato Sircilli, por Os animais mais fofos e engraçados do mundo

Melhor Trilha Sonora: Malu Rizzo, por De noite, na cama

Melhor Edição: Nicole Gullane, por Bem-vinda de volta

Longa-metragem

Júri formado por: Ana Mogli Saura, Andreia Pires, Diego Hoefel e Fabíola Aquino

Melhor Filme: Tudo o que Você Podia Ser, de Ricardo Alves Jr.

Melhor Direção: Ricardo Alves Jr. por Tudo o que você podia ser

Melhor Roteiro: Paul B. Preciado por Orlando, minha biografia política

Melhor Atuação: Aisha Brunno por Tudo o que você podia ser

Melhor Fotografia: Victor Zebo por Orlando, minha biografia política

Melhor Direção de Arte: Anna Le Mouël por Orlando, minha biografia política

Melhor Som: Geraldine Otter por Eu não sou ninguém

Melhor Trilha Sonora: Michel Queiroz por Capim Navalha

Melhor Edição: Lorena Ortiz por Tudo o que você podia ser

Menção Honrosa: Capim Navalha

Prêmio da Crítica

Júri formado por Dani Duarte, Mylena Gadelha e Raiane Ferreira

Melhor curta-metragem: Xavier e Miguel, de Ricky Mastro

Melhor longa-metragem: Capim Navalha, de Michel Queiroz

Melhor Filmes da Mostra Cearense

Júri formado por: Fabíola Aquino, Isaac Martins e Verónica Valenttino