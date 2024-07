“Motel Destino”, thriller de Karim Aïnouz, terá sua premiére brasileira em Gramado

O thriller erótico “Motel Destino”, novo longa-metragem do cineasta Karim Aïnouz, terá sua estreia no Brasil na abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado. O projeto debutou mundialmente na mostra competitiva do Festival de Cannes, onde foi aplaudido por mais de doze minutos pelos espectadores.

Inteiramente filmado no Ceará, “Motel Destino” carrega o nome de um local numa beira de estrada do litoral cearense, palco de jogos perigosos de desejo, poder e violência. Uma noite, a chegada de um jovem transforma em definitivo o cotidiano do motel. O rapaz em fuga, totalmente vulnerável, cruza seu caminho com o de uma mulher aprisionada pelas dinâmicas de um casamento abusivo. Estrelado por Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, a coprodução Brasil, França e Alemanha tem roteiro de Karim Aïnouz, Mauricio Zacharias e Wislan Esmeraldo.

Elemento recorrente na filmografia de Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo de “Motel Destino”. As cores fortes e vibrantes do litoral nordestino dão a tônica visual-narrativa da nova obra, o primeiro projeto do diretor rodado inteiramente no Ceará desde “O Céu de Suely” (2006). O estabelecimento de beira de estrada que dá título ao filme é, segundo ele, “o principal personagem do enredo e o local onde se entrecruzam questões crônicas da realidade brasileira”. O longa é um retrato íntimo de uma juventude que teve seu futuro roubado por uma elite tóxica e esmagadora, contra a qual a insubordinação e revoltas são, não raramente, a saída possível.

O longa-metragem terá única exibição na noite de abertura do 52º Festival de Cinema de Gramado, no dia 9 de agosto, fora de competição. Nos cinemas, “Motel Destino” estreia dia 22 de agosto, distribuído pela Pandora Filmes.

A programação do evento se estende até o dia 17 de agosto. As mostras competitivas de Curtas-Metragens Brasileiros e Longas-Metragens Documentais serão exibidas exclusivamente pelo Canal Brasil, com exibição única na grade linear do canal. Os 12 curtas brasileiros irão ao ar do dia 12 ao dia 15 de agosto, sempre a partir das 19h, com três filmes por sessão. Na sequência, os cinco documentários em competição iniciam às 20h20, com um longa por noite, do dia 12 ao dia 16. No dia 17, o Canal Brasil transmite ao vivo a cerimônia de premiação, com a entrega dos Kikitos, a partir das 20h45.

Este ano, o troféu Kikito de Cristal será entregue, pela primeira vez, a um nome do eixo ibero-americano. Quem recebe a homenagem desta edição é Mariëtte Rissenbeek, Diretora Executiva do Festival Internacional de Cinema de Berlim entre os anos de 2019 e 2024.