Jovens da periferia de SP participam de oficinas e produzem curtas que serão exibidos no Festival Internacional de Cinema Educa Claquete Ação

Cerca de 75 jovens e adolescentes de Taboão da Serra e Embu, entre 12 a 18 anos, participam, até o dia 7 de julho, das oficinas de cinema promovidas pela Objetiva Produções Cinematográficas. Os sete curtas-metragens produzidos por esses jovens serão exibidos no 4º Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA), que acontece de 1 a 31 de agosto, em plataforma online e sessões presenciais.

Nas oficinas presenciais, os participantes têm acesso aos principais aspectos do fazer cinematográfico, com aulas de roteiro, direção, produção, direção de fotografia e edição de imagens. A oficina tem carga horária de 36h, com aulas duas vezes por semana, com duração de duas horas e meia.

Além de aulas teóricas, os alunos também vão a campo para as gravações dos curtas-metragens utilizando vários equipamentos profissionais que são utilizados na realização de um filme, como câmeras, microfones, claquete e até um drone.

A cerimônia de abertura acontecerá no principal teatro de Taboão da Serra, o Centro Municipal de Recreação e Cultura (Cemur), no dia 1º de agosto, das 18h às 21h, na Praça Nícola Vivilechio, 334, Jardim Bom Tempo, Taboão da Serra (SP).