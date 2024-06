Oficina gratuita de cinema busca capacitar mulheres para uma carreira do audiovisual

Idealizado pela jornalista, cineasta e fundadora da Mulier, Deyse Reis, o projeto “Mulier em Cena” é uma oficina de produção cinematográfica exclusiva para mulheres, aprovada e incentivada pelo edital 14/2023 da Lei Paulo Gustavo. O projeto acontecerá de 9 de agosto a 8 de outubro, em São Paulo, dentro da Nave Coletiva, espaço do Mídia Ninja. A oficina tem o intuito educativo com o objetivo de inserir mais mulheres no mercado de trabalho.

Na mais recente pesquisa realizada pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), em 2018, foi constatado que 20% dos longas-metragens nacionais, lançados em salas de exibição, foram dirigidos por mulheres e 25% dos roteiros foram assinados por elas. Dentre os roteiros, as mulheres participaram de 30% dos filmes de animação, 30% dos documentários e 20% de ficção. Funções técnicas, como direção de fotografia, por exemplo, é predominantemente ocupada por homens, totalizando 83% dos dados.

Ainda nesta pesquisa, como aponta o site da ABCine, foi mapeado o perfil de emprego no audiovisual e as mulheres ocupam apenas 40% dos cargos no setor, recebendo 13% menos do que os homens.

Como saída a este cenário, a oficina foi estruturada para habilitar e inspirar mulheres na indústria do cinema, promovendo representatividade, desenvolvimento de aptidões técnicas, criatividade, autoexpressão, networking e equidade de gênero. A ideia é criar um espaço inclusivo onde mulheres possam contar suas histórias e contribuir para um mercado mais plural e autêntico.

Assim, o próprio corpo docente é formado apenas por mulheres com carreiras sólidas dentro do audiovisual. Entre os nomes: Deyse Reis, cineasta e fundadora da produtora Mulier Filmes, com trabalhos na Discovery Plus, Amazon Prime, Disney Plus e HBO Max; Luciana Stipp, produtora e diretora, com trabalhos na Netflix; Izah Neiva, diretora, produtora e atriz; Aninha Gonçalves, radialista e coordenadora de pós-produção da Paranoid Filmes, com trabalhos na Globoplay e Netflix; e Denise Jancar, executiva, distribuidora de filmes e agente de vendas.

A diversidade e inclusão também são premissas do projeto, que está aberto a mulheres a partir de 18 anos e contará com intérprete de libras para acolher alunas com deficiência auditiva, além de um espaço com acessibilidade para cadeira de rodas e muletas.

São 60 vagas ao todo, e as inscrições acontecem durante todo o mês de julho, a partir do dia primeiro, pelo site da Mulier Filmes e do Cine Ninja, por ordem de entrega dos formulários respondidos. Os encontros, 18 no total, serão às terças e sextas, das 19h às 22h, com recebimento do certificado profissionalizante de produção cinematográfica ao final do curso. As alunas contarão ainda com material didático impresso, lanches individuais e transporte (pós-aula) até a estação de metrô mais próxima. Vale ressaltar que tudo é gratuito na oficina.