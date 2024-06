HBO anuncia produção de minissérie de ficção sobre a vida e o assassinato de Ângela Diniz

A HBO anunciou a produção de uma minissérie HBO Original de ficção sobre a vida e o assassinato de Ângela Diniz, com produção da Conspiração, ainda sem data prevista de estreia. Em seis episódios, “Praia dos Ossos”, baseado no podcast homônimo, retratará a jornada de libertação de Ângela, uma mulher que, durante os anos 70, ousou viver em seus próprios termos – desde o momento em que declara que quer se separar do seu primeiro marido até ser assassinada com quatro tiros pelo seu último companheiro que, assim como o primeiro, não aceitou sua decisão. Nessa jornada de embates, Ângela pagou com a própria vida pelo direito de tentar viver do seu jeito.

“Praia dos Ossos” é escrita por Elena Soárez (“O Mecanismo”, “Casa de Areia”, “Filhos do Carnaval”) e dirigida por Andrucha Waddington (“Sob Pressão”, “Fim”). A minissérie tem produção executiva de Waddington, Lorena Bondarovsky e Renata Brandão. Por parte da Warner Bros. Discovery a produção executiva é de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Monica Albuquerque.