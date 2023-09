Murilo Benício lança seu segundo longa como diretor, “Pérola”

Foto © Marcinho Nunes

O ator e diretor Murilo Benício lança o seu segundo filme como diretor, com estreia marcada para o próximo dia 28 de setembro: “Pérola”. O longa-metragem, que participou dos festivais do Rio e de Aruanda, na Paraíba, é baseado na peça teatral homônima do dramaturgo Mauro Rasi. A atriz Drica Moraes é “Pérola”, uma mãe de personalidade forte que comanda o funcionamento de toda a família e tenta estabelecer uma relação mais próxima com o filho Mauro (Leonardo Fernandes), querendo controlar as escolhas e o futuro dele.