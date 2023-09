Cinemateca Brasileira apresenta a 2ª edição da Mostra SAC: Espetáculo Polêmica Cultura

Foto: “Bocage, o Triunfo do Amor”, de Djalma Limongi Batista

De 28 de setembro a 8 de outubro, a Cinemateca Brasileira realiza a II Mostra SAC: Espetáculo Polêmica Cultura, celebrando o gosto pela cinefilia, bem como a histórica e bem-sucedida parceria com a Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC). A mostra, que teve sua 1ª edição em 2022, por ocasião dos 60 anos da SAC, reúne 25 filmes de importância histórica e estética.

A continuidade da Mostra SAC é uma oportunidade de celebrar não apenas filmes importantes para a formação da cultura cinematográfica, mas também reafirmar a relação simbiótica entre a Cinemateca e a SAC. Essa associação permitiu, ao longo de décadas, a consecução de importantes projetos de mediação entre as atividades de preservação e difusão do nosso cinema e audiovisual, além do desenvolvimento técnico e material da Cinemateca Brasileira.

Os cinemas e auditórios programados pela SAC, desde 1962, sempre foram reconhecidos como singulares centros de formação cultural. Gerações de artistas, intelectuais e cinéfilos frequentaram esses espaços e puderam conhecer e tomar gosto pelos filmes de arte e, ao mesmo tempo, reconhecer a importância da Cinemateca Brasileira e seu acervo-repertório na formação de uma sólida cultura cinematográfica.

A Mostra SAC recupera essa tradição, exibindo filmes que marcaram as programações das salas de cinema da SAC-Cinemateca em diferentes décadas. Nesta edição, a mostra se divide em três programas com títulos nacionais e internacionais e mesas de debate, incluindo uma homenagem ao cineasta Djalma Limongi Batista, falecido em fevereiro de 2023.

A mostra abre com uma sessão ao ar livre do longa “Os incompreendidos” (1959), de François Truffaut, no dia 28 de setembro, às 20h. Mais cedo, a partir das 18h, haverá um brinde abertura para o público. Durante toda a mostra, também haverá a distribuição gratuita de um catálogo.

A seleção conta com filmes brasileiros exibidos pela SAC em suas diversas salas, todos atualmente preservados pela Cinemateca Brasileira. Serão exibidas cópias em 35mm, DCP e HDCAM de algumas obras restauradas pela instituição. A programação dos títulos é possível graças aos esforços da Cinemateca Brasileira em preservar as matrizes e confeccionar cópias de acesso e difusão, além das atividades de pesquisa e catalogação audiovisual e preservação de uma gama variada de documentos relacionados à filmografia brasileira.

Destaque para o programa nacional com os filmes “ABC da Greve” (1979-1990), “O Caso dos Irmãos Naves” (1967), “Os Fuzis” (1963), e os curtas-metragens de Joaquim Pedro de Andrade, que serão exibidos em versões restauradas pela Cinemateca Brasileira, em projetos apoiados pela SAC. O programa recupera a importância da SAC no apoio à difusão do audiovisual no Brasil.

O programa internacional contou com a parceria de arquivos de cinema internacionais: Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca (Národní filmový archiv); Fundação Japão em São Paulo; Arquivo de Cinema da China (中国电影资料馆); Filmoteca Nacional da Polônia – Instituto Audiovisual (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny); Belas Artes Grupo; Instituto Nacional de Cinema Húngaro (Nemzeti Filmintézet); Adhemar Oliveira e Renata de Almeida.

Entre os recortes da produção internacional estão: o primeiro filme chinês distribuído no Brasil, “Sacrifício do Ano Novo” (1956), e a estreia nacional de um filme polonês de 1946, “The Great Way”, além do checo “Um Dia, um Gato” (1963) e do húngaro “Vermelhos e Brancos” (1967).

A programação é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes de cada sessão.

HOMENAGEM A DJALMA LIMONGI BATISTA

Em homenagem ao cineasta Djalma Limongi Batista (1947-2023), falecido em fevereiro deste ano, o programa exibe seu primeiro curta-metragem, “Um Clássico, Dois em Casa, Nenhum Jogo Fora” (1968), e os três longas que realizou em sua carreira, com destaque para “Bocage, o Triunfo do Amor”, cuja pré-estreia foi promovida pela SAC no Cine Bristol, em 1997.

Além das sessões, a programação contará também com duas mesas: “Pesquisa e crítica no cinema”, com Eduardo Morettin e Luiz Zanin, e “O cinema de Djalma Limongi Batista”, com Ismail Xavier.

Djalma, além de um artista inovador, foi membro do conselho consultivo da Cinemateca Brasileira por mais de vinte anos.