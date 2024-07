“Presença” capixaba e o cearense “Quando Eu me Encontrar” dividem os principais prêmios do Festival de Vitória

Foto: “Presença”, do capixaba Erly Vieira Jr.

Por Maria do Rosário Caetano, de Vitória (ES)

O documentário “Presença”, do capixaba Erly Vieira Jr., e a ficção “Quando Eu me Encontrar”, das cearenses Amanda Pontes e Michelline Helena, dividiram os principais prêmios da trigésima-primeira edição do Festival de Cinema de Vitória, no Espírito Santo.

O melhor curta-metragem brasileiro veio de Alagoas — “Samuel Foi Trabalhar”, de Janderson Felipe e Lucas Litrento. E o melhor filme da mostra Foco Capixaba, dedicada à produção regional, foi “O T-Rex e a Pedra Lascada”, de Luã Ériclis.

O Festival de Vitória nasceu, três décadas atrás, para festejar o curta. Ainda hoje, são dedicados espaços generosos e nobres ao formato. E a maior quantidade de títulos selecionados. Foram exibidos, espalhados por doze competições, 73 filmes curtos e videoclipes. E apenas cinco longas. Como a produção estadual está crescendo, em tempo próximo, essa situação deve modificar-se. Mais filmes de longa duração deverão reivindicar (e ganhar) espaço.

Ao subir ao palco, o laureado Erly Vieira Jr., cineasta, professor e pesquisador da história do cinema capixaba, fez questão de lembrar que, “pela primeira vez”, um longa-metragem 100% realizado no Espírito Santo, com temática (a trajetória de três artistas visuais-performáticos capixabas) e equipe artístico-técnica local, ganhava o prêmio principal da competição. Para acrescentar: “nossa produção está crescendo muito”, excepcionalmente “graças à Lei Paulo Gustavo”. Para continuar tão vigorosa e multiplicar-se, “basta dar mais assiduidade e melhores valores aos editais estaduais de fomento”.

“Presença” acompanha as invenções artístico-corporais de Marcus Vinícius (1985-2012), Rubiane Maia, 44 anos, e Castiel Vitorino Brasileiro, 28, por territórios capixabas, brasileiros e internacionais (Argentina, Estocolmo, na Suécia, cidades francesas, Mongólia, enfim, o mundo das instalações plástico-visuais).

O cearense “Quando Eu me Encontrar” registra a vida cotidiana de três gerações de mulheres comuns: a protagonista Marluce (Luciana Souza, atriz baiana, a grande injustiçada da noite), sua filha Mariana (Pipa) e a avó desta (mãe de Marluce), Iolanda (Adna Oliveira). Ocupada em dois empregos estafantes (o dia inteiro no balcão de lanchonete escolar e noites em barraca de comércio de rua), Marluce sonha com um futuro melhor para as duas filhas. A mais velha, Dayanne (Larissa Goes), noiva do vendedor de sapatos Antônio (David Santos), resolve sumir sem deixar justificativa. Marluce vive ainda do acúmulo de mágoas em relação à mãe, que a entregou criança para a avó e foi viver sua vida.

O roteiro, de fina ourivesaria (e com participação involuntária de Chico Buarque, presente com duas letras de imensa força narrativa, “Trocando em Miúdos” e “Uma Canção Desnaturada”) foi, incompreensivelmente preterido pelo júri. Que preferiu o roteiro de um documentário (o de “Presença”). Como dizia, prenhe de razão, o cineasta Eduardo Coutinho, o que o cinema documental menos necessita é de roteiro prévio. Este será escrito pelas surpresas da vida, pelo corpo-a-corpo do documentarista com o que vier a encontrar pela frente.

Registre-se, também, a injustiça com a grande atriz Luciana Souza, vinda do Bando de Teatro Olodum. Ela dá um verdadeiro show de introspecção e dor em “Quando Eu me Encontrar”. A sequência em que a vemos dentro de um ônibus, sofrendo por mais um desentendimento com a mãe (ao som dos versos lancinantes de “Uma Canção Desnaturada”) é de antologia. Sendo já cinquentona, nos resta perguntar: quando Luciana interpretará, no cinema, protagonista tão bem-construída? Quantas novas chances terá de ganhar troféus como melhor atriz de longa-metragem? Afinal, foi um curta (“Inabitável”, de Enock Carvalho e Matheus Farias, 2020) que rendeu a ela quantidade significativa de troféus.

O júri, formado com três mulheres (a atriz Marcélia Cartaxo e as diretoras Sabrina Fidalgo e Gabriela Gastal), preferiu apostar na estreante Pipa, que faz a filha mais nova da protagonista de “Quando Eu me Encontrar”. OK, Pipa é um talento promissor e merece ser destacada como atriz revelação. Agora, atriz de méritos inquestionáveis é a experiente baiana olodúnica. Capaz de ir da comédia (“Ó, Pai Ó”) ao registro dramático (da vendedora fortalezense Marluce) com a mesma entrega e garra.

Será que a trinca julgadora entendeu que Luciana Souza, por atuar em (algumas) novelas da Globo já está “excessivamente” reconhecida? Vai entender o que se passa na cabeça de comissões festivaleiras.

Registre-se aqui um elogio ao núcleo organizativo do Festival de Vitória: só há um prêmio para interpretação. Pode ser quem for. Protagonista ou coadjuvante, homem ou mulher, cis ou trans etc., etc. Como o evento só seleciona cinco longas (o Festival do Rio seleciona dez; Gramado, esse ano, selecionou sete!), o risco de haver hegemonia de documentários é imenso.

O festival capixaba selecionou apenas duas ficções (somada a três documentários). Se estivessem previstas as categorias atriz/ator protagonistas e coadjuvantes (quatro troféus) a situação seria tão problemática quanto o foi no Festival de Recife (o Cine PE). Era prêmio em excesso para explícita e incômoda carência de candidatos.

No terreno do curta — ver tabela abaixo — temos a impressão primeira de que o Festival de Vitória promoveu mais uma “reforma agrária” de troféus. Mas não. Como havia 61 filmes (e 12 videoclipes) espalhados por onze competições, a lista de premiados é imensa, mas só na aparência.

Fora a competição nacional (com 16 candidatos e previsão de sete prêmios), as outras categorias (Negritude, Cinema de Mulheres, Ambiental, Quatro Estações etc.) só previam um vencedor (pelo júri oficial) e um escolhido pelo público. São as comissões de premiação que, por excessiva generosidade, danam-se a distribuir menções honrosas.

Os principais vencedores — o alagoano “Samuel Foi Trabalhar” e o capixaba “T-Rex e a Pedra Lascada” — são filmes que partem de dado real (o primeiro da dificuldade de ter carteira assinada em tempo hegemônico do ‘precariado’; o segundo da preservação da natureza) para inseminá-los com doses de horror ou fantasia. Aposta, portanto, na hibridização de gêneros.

No meio das três dezenas de prêmios e menções honrosas destinadas aos curtas-metragens, vale registrar alguns destaques: “Macaleia”, de Rejane Zilles, cineasta e companheira de Jards Macalé, teve duplo reconhecimento (do Júri Popular e menção honrosa) na Mostra Outros Olhares. O filme traz, no título, nome de obra de Hélio Oiticica, que, em 1978, depois de festa na casa do compositor, fez dele e de seu apelido singular, fonte de inspiração.

Outro destaque perdido, mas digno de nota: o documentário paraibano “Elizabeth”, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolau, foi reconhecido pelo Júri Popular da Mostra Ambiental. O que faz a líder camponesa Elizabeth Teixeira, que completará 100 anos em fevereiro de 2025, numa mostra dedicada ao cinema ambiental?

A resposta é simples — a largueza dada ao conceito curatorial: “entrelaçar lideranças e pertencimentos, destacar filmes ligados à questão da terra, dos meios de produção sustentável, acesso e gestão da vida no ambiente em que vivem”.

Elizabeth Teixeira, imortalizada por Eduardo Coutinho no longa documental “Cabra Marcado para Morrer” (1963-1984), atuou na Liga Camponesa de Sapé até que, procurada pelas forças do triunfante Golpe Militar de 1964, caiu na clandestinidade. Virou lavadeira anônima em águas potiguares.

Outro lutador pela posse da terra — no caso de núcleo quilombola preocupado em transformar áreas degradadas pelo eucalipto em terras agricultáveis — foi também reconhecido. O cantador, rapper e líder do quilombo de Sapê do Norte, Antônio Rodrigues, de 42 anos, fez jus a Menção Honrosa por sua vigorosa e mobilizadora participação no curta “O Caboclo do Sapê”, de Ricardo Sá (Mostra Foco Capixaba).

Na mostra dedicada ao Cinema Fantástico, uma curiosidade: o filme mineiro “Sacis”, de Bruno Brennec, foi o escolhido pelo Júri Popular. O realizador presta seu tributo ao cineasta Rodolfo Nanni, que torna-se centenário no ano em curso, e foi o responsável pelo primeiro longa-metragem dedicado ao personagem da mitologia afro-brasileira (“O Saci”, 1951).

Confira os vencedores:

LONGA-METRAGEM

. “Presença”, de Erly Vieira Jr (ES) – melhor filme, roteiro (Erly Vieira Jr), Contribuição Artística, Júri Popular (por ter vencido o Festival, fez jus a Prêmio Extra Sesc Glória-Difusão, Prêmio Like-Divulgação)

. “Quando Eu me Encontrar”, de Amanda Pontes e Michelline Helena (CE) – melhor direção, melhor interpretação (Pipa), fotografia (Victor de Melo), Prêmio da Crítica

. “Não Existe Almoço Grátis”, de Marcos Nepomuceno e Pedro Charbel (DF) – menção honrosa

. “Sekhdere”, de Graciela Guarani e Alice Gouveia (PE) – menção honrosa para as diretoras

CURTA-METRAGEM

. “Samuel Foi Trabalhar, de Janderson Felipe e Lucas Litrento (AL) – melhor filme, melhor roteiro (Janderson e Lucas)

. “Zâgero”, de Victor Di Marco e Márcio Picoli (RS) – melhor interpretação (Victor Di Marco), Júri Popular

. “Vão das Almas”, de Edileusa Penha de Souza e Santiago Dellape (DF) – melhor direção

. “Quinze Quase Dezesseis”, de Thais Fujinaga – melhor fotografia (André Luiz de Luiz)

. “Pássaro Memória”, de Leonardo Martinelli (RJ) – melhor Contribuição Artística

. “Se eu Tô Aqui é por Mistério, de Clari Ribeiro (RJ) – Prêmio Especial do Júri

. “Vollúpya”, de Éri Sarmet e Jocimar Dias Júnior (RJ) – Prêmio da Crítica

. “O T-Rex e a Pedra Lascada”, de Luã Ériclis (ES) – melhor filme da mostra Foco Capixaba

. “Fala, Vô!”, de Felipe Risallah (ES) – Júri Popular (Foco Capixaba)

. “O Caboclo Sapê”, de Ricardo Sá (Foco Capixaba) – Menção Honrosa para Antônio Rodrigues (líder quilombola, cantador, rapper e ator)

. “Bauxita”, de Thamara Pereira (MG) – melhor filme (Mostra Ambiental)

. “Elizabeth”, de Alceu Luís Castilho, Luís Indriunas e Vanessa Nicolav (PB) – Júri Popular (Mostra Ambiental)

. “Antes que o Porto Venha”, de Isabela Narde (ES) – Menção Honrosa

. “Canto das Areias”, de Maíra Tristão (ES) – melhor filme (Mostra Outros Olhares)

. “Macaléia”, de Rejane Zilles (RJ) – Menção Honrosa e Júri Popular (Mostra Outros Olhares)

. “Pirenopolynda”, de Izzi Vitório, Bruno Victor e Tita Maravilha (GO-DF-CE) – melhor filme (Mostra Quatro Estações)

. “Ficção Suburbana”, de Rossandra Leone (RJ) – Júri Popular (Mostra Quatro Estações)

. “Quando Você Vem me Visitar”, de Henrique Arruda (PE) – Menção Honrosa (Quatro Estações)

. “Dona Beatriz Ñsîmba Vita”, de Catapreta (MG) – melhor filme (Mostra Corsária)

. “Prólogo”, de Natália Dornelas (ES) – Júri Popular (Corsária)

. “Yãmî Yah-Pá – Fim da Noite”, de Vladimir Seixas (RJ) – Menção Honrosa (Corsária)

. “A Velhice Ilumina o Vento”, de Juliana Segóvia (MT) – melhor filme e Júri Popular (Mostra Mulheres no Cinema)

. “O Lado de Fora Fica Aqui Dentro”, de Larissa Barbosa (MG) – melhor filme (Mostra Negritude)

. “Pedagogias da Navalha – Se a Palavra é um Feitiço, Minha Língua é uma Encruzilhada”, de Colle Christine, Alma Flora e Tiana Santos (RJ) – Júri Popular (Mostra Negritude)

. “Baobab”, de Bea Gerolin (PR) – Menção Honrosa (Mostra Negritude)

. “Meredith Monk – Mete Dance, de Mooluscos (SP) – melhor videoclipe

. “ Água Salgada”, de Wyucler Rodrigues (ES) – Júri Popular (Videoclipe)

. “Boca do Cais”, de Luna Colazante (DF-RJ) – Menção Honrosa (Videoclipe)

. “Curacanga”, de Mateus Di Mambro (BA) – melhor filme e Júri Popular (Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico)

. “Sacis”, de Bruno Brennec (MG) – Júri Popular (Cinema Fantástico)