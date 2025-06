Começam as filmagens do longa “Cacilda Becker em Cena Aberta”

Foto: Julia Moraes e Debora Falabella © Olívia Buarque

Começaram as filmagens do longa-metragem “Cacilda Becker em Cena Aberta”, novo projeto em coprodução da Giros Filmes e Ascoisatudo Filmes, que propõe um olhar original e sensível sobre a vida e obra da Grande Dama do Teatro Brasileiro.

Dirigido por Julia Moraes e estrelado por Debora Falabella, no papel da atriz, o projeto será todo filmado no Teatro Dulcina, no Rio de Janeiro. Com uma narrativa inovadora, o longa apresenta Cacilda em constante transformação, fundindo-se à cada cena com suas personagens mais marcantes e revelando as camadas artísticas e emocionais por trás de sua trajetória.

O longa conta ainda no elenco com Mariana Ximenes, no papel de Tônia Carrero, Julia Stockler, como Cleyde Yáconis, Daniel Haidar, como Walmor Chagas, e Suzana Nascimento, como Marília Pêra.

Com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026, “Cacilda Becker em Cena Aberta” é um dos principais projetos em dramaturgia da Giros, produtora que tem como sócios e produtores executivos Bianca Lenti, Belisario Franca e Mauricio Magalhães.