Brasil participa do Festival de Annecy com seis produções

Entre 21 e 27 de junho, filmes brasileiros serão exibidos no maior festival de animação mundial, o Annecy Festival International du Film d’Animation.

As animações apresentam o apagamento racial na Bossa Nova, o terror nos hospícios, a transformação rural-urbana e o peso da puberdade. Realizados por equipes voluntárias e orçamentos que chegam a meros 10 mil dólares, estarão presentes no evento o longa-metragem “O Filho da Puta” (foto), de Otto Guerra, Erica Maradona, Tania Anaya e Savio Leite, e os curtas “Cidade das Rosas”, de Ana Barcabogante e Siso Barros, “Lagoa do Abandono”, de Diego Maia, “Um Corpo sem Cavalo?”, de Lara Menna Barreto Fuke, “Amanhecer no Edifício Terezinha”, de Cesar Cabral e Renato José Duque, e “Clara Crocodilo, 1980, Arrigo Barnabé”, de Camila Kater e Samuel Mariani.

E mais seis projetos brasileiros participam do Mercado Internacional de Filmes de Animação de Annecy (MIFA): “Letra de Mão”, de Radhi Meron, “Caci Pati Tomou um Capote”, de Clara Martins Hermeto, “Paxuá e Paramim”, de Renato Barreto, “Rumi”, de Luciana Eguti, “Serei(A)”, de Bianca Toloi, e “A Usina Atrás do Morro”, de Ricardo Kump e Lucas Abrahão.