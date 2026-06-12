“Quinze Dias” tem pré-estreias especiais de Dia dos Namorados em 18 cidades

Foto © Laura Campanella

No próximo dia 18, “Quinze Dias”, adaptação da obra literária de Vitor Martins, chega aos cinemas de todo o Brasil. O filme terá pré-estreias especiais nesta sexta-feira, 12 de junho, em 30 cinemas de 18 cidades do Brasil. No Cinemark Santa Cruz, em São Paulo, todos os espectadores receberão um exemplar do livro autografado pelo autor. No Rio de Janeiro, o Kinoplex Shopping Boulevard contará com a presença de Miguel Lallo, que participará da sessão da tarde junto com os fãs. Além disso, todos os presentes ganharão um brinde exclusivo. Em outras praças pelo país, exibidores promoverão sorteios de moletons em suas redes sociais para quem participar das sessões desta data. Já a rede Cinesystem, presente em três cidades que celebram o Clube do Livro, em 16 de junho, receberá 30 exemplares do livro para ações especiais.

Além desta programação, a adaptação passará por um circuito de sessões-debate em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Indaiatuba, em parceria com o clube do livro Estante Queer. O filme também será exibido no Cine Livro, projeto da Cinesystem que promove mensalmente sessões de filmes inspirados em livros. As exibições acontecerão em Brasília, Florianópolis e Porto Alegre.

Na trama, Felipe (Miguel Lallo) está pronto para aproveitar suas férias em paz, sem sair de seu quarto e maratonar muitas séries. Mas ele não contava que sua mãe Rita (Débora Falabella) aceitaria hospedar o vizinho Caio (Diego Lira) por 15 dias enquanto os pais dele viajam. Com o novo visitante dentro de casa, os planos de Felipe vão por água abaixo. E é aí que se inicia uma nova etapa em sua vida. Completam o elenco Mika Soeiro, Bel Moreira, Mariana Santos, Olivia Araujo, Márcio Vito, João Pedro Chaseliov e participação especial de Fernando Caruso, Silvio Guindane e Augusto Madeira.

“Quinze Dias” é dirigido por Daniel Lieff, com roteiro de Ray Tavares e Vitor Brandt. Produzido pela Conspiração e distribuído pela Manequim Filmes, o longa tem produção de Renata Brandão e Juliana Capelini, com patrocínio master do Nubank e apoio do BNDES.