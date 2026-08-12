“Manual do Herói”, de Fáuston da Silva, estreia nos cinemas

No dia 13 de agosto, estreia nacionalmente “Manual do Herói”, que transforma Ceilândia, no Distrito Federal, no cenário de uma aventura repleta de ação, humor e fantasia, protagonizada por um herói que descobre que “ser herói não é poder. É querer.”

Distribuído pela O2 Play e coproduzido pela Esmero Filmes e Hoje Filmes, o longa-metragem, dirigido e roteirizado por Fáuston da Silva (“Meu Amigo Nietzsche”), apresenta um universo original que dialoga com os quadrinhos.

Durante um assalto, Agnus recebe um livro misterioso: o Manual do Herói. Ao mergulhar em suas páginas, encontra um mundo em ruínas, onde o pacto entre vilões e omissos ameaça consumir o que ainda resta de virtude. Entre desafios sobrenaturais, descobertas pessoais e grandes confrontos, o jovem precisa decidir se está disposto a assumir um papel capaz de transformar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor.

“Manual do Herói” reinventa seus códigos a partir da realidade brasileira. A narrativa traz referências à cultura urbana, às periferias do Distrito Federal e à ancestralidade indígena, criando um universo inédito.

O protagonista Agnus é interpretado por Eduardo Ydiriuá, vencedor do prêmio de Melhor Ator no 57º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro por sua atuação no filme. A produção também integrou a seleção oficial da 4ª OJU – Roda Sesc de Cinemas Negros e da Mostra de Cinema Rolê 22.

Além de Eduardo Ydiriuá, o elenco reúne Elaine Amaro, Aline Araújo, Lila Kamayurá, Pablo Magalhães, Luiz Senna, Lino Ribeiro, João Gott, Luana Wernik e Fabrizia Posada. Há também participações especiais de Bruno Torres e Sérgio Sartório.

“Manual do Herói” conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e Lei Paulo Gustavo.