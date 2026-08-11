Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul anuncia seleção oficial completa

O Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2026 concluiu a divulgação dos filmes que integram a 30ª edição. O festival revela agora os títulos da Mostra Competitiva Longas e das Mostras Convidadas. A seleção oficial reúne 37 filmes distribuídos em sete mostras competitivas e outros nove títulos convidados, incluindo o tradicional Filme de Abertura.

Com um total de 46 produções de nove países na programação, o FAM 2026 retorna ao centro da capital e ocupará o Teatro Álvaro de Carvalho, entre 3 e 9 de setembro, um dos espaços culturais mais emblemáticos de Florianópolis (SC) e que foi o primeiro cinema de rua da Capital. O novo palco reforça o caráter histórico da edição que celebra três décadas dedicadas à difusão e ao fortalecimento do cinema latino e ibero-americano.

A Mostra Longas completa a seleção de filmes das mostras competitivas, anunciadas parcialmente na semana passada, e reúne três produções nacionais e três internacionais, com obras que percorrem diferentes territórios, personagens e temas contemporâneos. Do Rio de Janeiro vem “Apopcalipse Segundo Baby” (foto), de Rafael Saar, uma viagem em primeira pessoa pela trajetória da cantora Baby do Brasil. De Brasília, “Mapas”, de Rafael Lobo, acompanha Júlia e Sérgio na busca por Rebeca, uma cicloativista desaparecida. Já a coprodução “O Pai e o Pajé”, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça, realizada entre Natal (RN) e Mato Grosso, conta a história de Iawarete Kaiabi e aborda a exploração e as ameaças enfrentadas por seu povo.

Do Uruguai, em coprodução com o Rio Grande do Sul, chega “Quemadura China”, de Verónica Perrotta. O filme acompanha as irmãs siamesas Annie e Dani diante do desafio da separação física, em um processo tão cirúrgico quanto existencial. Do Equador, “Mama”, de Ana Cristina Benítez, retrata a trajetória de Ana após receber o diagnóstico de um câncer de mama em estágio avançado. Fechando a seleção, “Un Futuro Brillante”, coprodução entre Uruguai, Argentina e Alemanha, apresenta Elisa, uma das últimas jovens escolhidas para partir rumo ao Norte, uma espécie de terra prometida onde a história está sendo construída.

Além das sete Mostras Competitivas, o FAM exibirá nove filmes convidados. A Mostra ICPlay será apresentada de forma on-line e reúne cinco títulos, enquanto a Mostra Conversas FAM contará com três produções. Entre elas “Querido Mundo”, de Miguel Falabella e Hsu Chien, “O Sangue que Aterra Guarda”, de Patricia Miranda, e o documentário “Caminhos do Desejo”, primeiro longa do diretor Andrey Santiago, que resgata a história do filme catarinense “O Preço da Ilusão”, considerado perdido. A obra será exibida em sessão especial realizada em parceria com a Cinemateca Catarinense, em comemoração aos 40 anos da instituição. A programação inclui ainda o tradicional Filme de Abertura, que apresenta a obra de ficção catarinense “Virtuosas”, de Cíntia Domit Bittar, com Bruna Linzmeyer no elenco.

Ao longo de sete dias de programação, o público poderá acompanhar ao todo dez mostras entre competitivas e convidadas do FAM 30 anos. Os filmes das Mostras Competitivas concorrem aos prêmios de Melhor Filme concedidos pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular em cada categoria.

Confira a lista completa de selecionados para o FAM 2026:

MOSTRA LONGAS

Apopcalipse Segundo Baby, de Rafael Saar | Brasil, Niterói; Rio de Janeiro/RJ | 110 min | 2026 | Documentário

Mama, de Ana Cristina Benítez | Equador, Quito | 96 min | 2025 | Documentário

Mapas, de Rafael Lobo | Brasil, Brasília/DF | 116 min | 2026 | Ficção

O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli, Luís Villaça | Brasil, Feliz Natal, Querência/MT | 85 min | 2025 | Documentário

Quemadura China, de Verónica Perrotta, | Uruguai, Montevideo; Brasil, Porto Alegre/RS | 76 min | 2025 | Ficção

Un Futuro Brillante, de Lucía Garibaldi | Uruguai; Alemanha; Argentina | 98 min | 2025 | Ficção

MOSTRA CURTAS

A Boneka de Derìì, de Ariska Derìì, William Dauricio | Brasil, Manaus/AM | 13 min | 2026 | Experimental

Casi 30, de Mila Aquilia, Bianca Oliveti | Argentina, Mar del Plata | 14 min | 2026 | Ficção

Jemené, de Ernira Bailarín | Colômbia, Córdoba | 8 min | 2026 | Ficção

A Pele do Ouro, de Marcela Ulhoa, Yare Perdomo | Brasil, Boa Vista/RR | 15 min | 2025 | Documentário

Raízes, de Larissa Nepomuceno | Brasil, Curitiba/PR | 14 min | 2026 | Documentário

Refugiar el Gesto, de Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado | Colômbia, Bolívar; San Antonio | 11 min | 2026| Documentário

Volver a Verte, de Román Ruberti Godoy | Argentina, San Juan | 15 min | 2025 | Ficção

Luz Diabla, de Paula Boffo, Gervasio Canda, Patricio Plaza | Argentina, Buenos Aires; Canadá, North Bay | 11 min | 2025 | Animação

Vidros Fechados, de Duran Sodré | Brasil, Curitiba/PR | 15 min | 2026 | Ficção

Zebra, de Victor Nascimento | Brasil, São Paulo/SP | 15 min | 2026 | Ficção

MOSTRA CURTAS CATARINENSE

A Fábrica, de Beatriz Silva | Brasil, Florianópolis/SC | 13 min | 2025 | Ficção

Gaita, de Michele Diniz | Brasil, Rancho Queimado/SC; Portugal | 14 min | 2026 | Ficção

Imaginário Bar, de Bhig Villas Boas | Brasil, Itajaí/SC | 9 min | 2026 | Ficção

O Inquilino, de Jordana Beck | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Ficção

Mosaico, de Vinicius Figueiredo | Brasil, Imbituba/SC | 10 min | 2025 | Experimental

MOSTRA INFANTOJUVENIL

Chica, de João Victor Silva, Matheus Malburg | Brasil, São Bento do Sapucaí, São Paulo/SP | 14 min | 2026 | Ficção

Creaturas, de Lourdes Valeria Suarez Apesteguia | Argentina, Buenos Aires; Chubut; Santa Fe | 6 min | 2025 | Animação

Esperança, de Amora Moreira, Marcelo Pereira | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 13 min | 2026 | Animação

O Jardim Mágico, de Naira Carneiro, Carlon Hardt | Brasil, Brasília/DF; Curitiba/PR | 6 min | 2025 | Animação

Nosso Tempero, de Alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul | Brasil, Lagoa Nova/RN; Vitória/ES | 9 min | 2025 | Animação

Peixe Seco e Defumado, de Denis Souza | Brasil, São Francisco do Sul/SC; Pelotas/RS | 4 min | 2026 | Animação

MOSTRA VIDEOCLIPE

A Corrida Blues – P3drinn, de Sérgio Furlanetto | Brasil, Porto Belo/SC; Vacaria/RS | 4 min | 2025 | Experimental

Miudinho – Skarimbó, de Babi Baracho | Brasil, Natal/RN | 5 min | 2026 | Experimental

Monalisa – Frimes, de Lucas Sá | Brasil, São Luís/MA | 5 min | 2026 | Ficção

A Posse é Um Fato – Murilo Munìi, de Mar Fagundes, Murilo Munìí | Brasil, Porto Alegra/RS | 6 min | 2025 | Experimental

Sansara – Kfé, de Neri | Brasil, Araçatuba; Rubiácea/SP | 5 min | 2025 | Experimental

MOSTRA ON-LINE

Capim, de Júlia Munhoz, Caio Pimenta | Brasil, Bom Jesus do Araguaia; Cuiabá/MT | 17 min | 2026 | Documentário

Entre la Sal Y el Cielo, de Felipe Rosa | Bolívia, Rio Grande | 17 min | 2025 | Documentário

Las Piedras del Río, de Edna Sierra | Colômbia, Medellín | 16 min | 2026 |Ficção

Ponto Cego, de Luciana Vieira, Marcel Beltrán | Brasil, Fortaleza/CE | 21 min | 2025 |Ficção

Primer Amor, de Iván Luna | Colômbia, Cali | 17 min | 2025 |Ficção

FILMES CONVIDADOS:

FILME DE ABERTURA

Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar | Brasil, Florianópolis/SC | 86 min | 2025 |Ficção

CONVERSAS FAM

Caminhos do Desejo, de Andrey Santiago | Brasil, Florianópolis/SC | 86 min | 2026 | Documentário

O Sangue Que Aterra Guarda, de Patricia Miranda, Leonel Costa | Brasil, Campina do Monte Alegre; São Roque/SP | 98 min | 2026 | Ficção

Querido Mundo, de Miguel Falabella, Hsu Chien | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 93 min | 2025 | Ficção

MOSTRA ICPLAY (On-Line)

Aldeia Multiétnica – Território da Diversidade, de Ester de Maria, Lappa Amary, Juliano George Basso, Pedro Guimarães | Brasil, Alto do Paraíso/GO | 61 min | 2025 | Documentário

Deyse Ex Machina, de Jasmelino de Paiva | Brasil, Maceió/AL | 17 min | 2026 | Ficção

Mãe Santíssima, de Buca Dantas | Brasil, Natal; Parelhas/RN | 17 min | 2025 | Ficção

Tente Sua Sorte, de Guenia Lemos | Brasil, Curitiba/PR | 19 min | 2025 | Ficção

Vou-me Embora, de Denise Szabo | Brasil, São Bernardo do Campo/SP | 66 min | 2026 | Documentário