Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul anuncia seleção oficial completa
O Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2026 concluiu a divulgação dos filmes que integram a 30ª edição. O festival revela agora os títulos da Mostra Competitiva Longas e das Mostras Convidadas. A seleção oficial reúne 37 filmes distribuídos em sete mostras competitivas e outros nove títulos convidados, incluindo o tradicional Filme de Abertura.
Com um total de 46 produções de nove países na programação, o FAM 2026 retorna ao centro da capital e ocupará o Teatro Álvaro de Carvalho, entre 3 e 9 de setembro, um dos espaços culturais mais emblemáticos de Florianópolis (SC) e que foi o primeiro cinema de rua da Capital. O novo palco reforça o caráter histórico da edição que celebra três décadas dedicadas à difusão e ao fortalecimento do cinema latino e ibero-americano.
A Mostra Longas completa a seleção de filmes das mostras competitivas, anunciadas parcialmente na semana passada, e reúne três produções nacionais e três internacionais, com obras que percorrem diferentes territórios, personagens e temas contemporâneos. Do Rio de Janeiro vem “Apopcalipse Segundo Baby” (foto), de Rafael Saar, uma viagem em primeira pessoa pela trajetória da cantora Baby do Brasil. De Brasília, “Mapas”, de Rafael Lobo, acompanha Júlia e Sérgio na busca por Rebeca, uma cicloativista desaparecida. Já a coprodução “O Pai e o Pajé”, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli e Luís Villaça, realizada entre Natal (RN) e Mato Grosso, conta a história de Iawarete Kaiabi e aborda a exploração e as ameaças enfrentadas por seu povo.
Do Uruguai, em coprodução com o Rio Grande do Sul, chega “Quemadura China”, de Verónica Perrotta. O filme acompanha as irmãs siamesas Annie e Dani diante do desafio da separação física, em um processo tão cirúrgico quanto existencial. Do Equador, “Mama”, de Ana Cristina Benítez, retrata a trajetória de Ana após receber o diagnóstico de um câncer de mama em estágio avançado. Fechando a seleção, “Un Futuro Brillante”, coprodução entre Uruguai, Argentina e Alemanha, apresenta Elisa, uma das últimas jovens escolhidas para partir rumo ao Norte, uma espécie de terra prometida onde a história está sendo construída.
Além das sete Mostras Competitivas, o FAM exibirá nove filmes convidados. A Mostra ICPlay será apresentada de forma on-line e reúne cinco títulos, enquanto a Mostra Conversas FAM contará com três produções. Entre elas “Querido Mundo”, de Miguel Falabella e Hsu Chien, “O Sangue que Aterra Guarda”, de Patricia Miranda, e o documentário “Caminhos do Desejo”, primeiro longa do diretor Andrey Santiago, que resgata a história do filme catarinense “O Preço da Ilusão”, considerado perdido. A obra será exibida em sessão especial realizada em parceria com a Cinemateca Catarinense, em comemoração aos 40 anos da instituição. A programação inclui ainda o tradicional Filme de Abertura, que apresenta a obra de ficção catarinense “Virtuosas”, de Cíntia Domit Bittar, com Bruna Linzmeyer no elenco.
Ao longo de sete dias de programação, o público poderá acompanhar ao todo dez mostras entre competitivas e convidadas do FAM 30 anos. Os filmes das Mostras Competitivas concorrem aos prêmios de Melhor Filme concedidos pelo Júri Oficial e pelo Júri Popular em cada categoria.
Confira a lista completa de selecionados para o FAM 2026:
MOSTRA LONGAS
Apopcalipse Segundo Baby, de Rafael Saar | Brasil, Niterói; Rio de Janeiro/RJ | 110 min | 2026 | Documentário
Mama, de Ana Cristina Benítez | Equador, Quito | 96 min | 2025 | Documentário
Mapas, de Rafael Lobo | Brasil, Brasília/DF | 116 min | 2026 | Ficção
O Pai e o Pajé, de Iawarete Kaiabi, Felipe Tomazelli, Luís Villaça | Brasil, Feliz Natal, Querência/MT | 85 min | 2025 | Documentário
Quemadura China, de Verónica Perrotta, | Uruguai, Montevideo; Brasil, Porto Alegre/RS | 76 min | 2025 | Ficção
Un Futuro Brillante, de Lucía Garibaldi | Uruguai; Alemanha; Argentina | 98 min | 2025 | Ficção
MOSTRA CURTAS
A Boneka de Derìì, de Ariska Derìì, William Dauricio | Brasil, Manaus/AM | 13 min | 2026 | Experimental
Casi 30, de Mila Aquilia, Bianca Oliveti | Argentina, Mar del Plata | 14 min | 2026 | Ficção
Jemené, de Ernira Bailarín | Colômbia, Córdoba | 8 min | 2026 | Ficção
A Pele do Ouro, de Marcela Ulhoa, Yare Perdomo | Brasil, Boa Vista/RR | 15 min | 2025 | Documentário
Raízes, de Larissa Nepomuceno | Brasil, Curitiba/PR | 14 min | 2026 | Documentário
Refugiar el Gesto, de Adrián Villa-Dávila, Andrés Prado | Colômbia, Bolívar; San Antonio | 11 min | 2026| Documentário
Volver a Verte, de Román Ruberti Godoy | Argentina, San Juan | 15 min | 2025 | Ficção
Luz Diabla, de Paula Boffo, Gervasio Canda, Patricio Plaza | Argentina, Buenos Aires; Canadá, North Bay | 11 min | 2025 | Animação
Vidros Fechados, de Duran Sodré | Brasil, Curitiba/PR | 15 min | 2026 | Ficção
Zebra, de Victor Nascimento | Brasil, São Paulo/SP | 15 min | 2026 | Ficção
MOSTRA CURTAS CATARINENSE
A Fábrica, de Beatriz Silva | Brasil, Florianópolis/SC | 13 min | 2025 | Ficção
Gaita, de Michele Diniz | Brasil, Rancho Queimado/SC; Portugal | 14 min | 2026 | Ficção
Imaginário Bar, de Bhig Villas Boas | Brasil, Itajaí/SC | 9 min | 2026 | Ficção
O Inquilino, de Jordana Beck | Brasil, Florianópolis/SC | 15 min | 2025 | Ficção
Mosaico, de Vinicius Figueiredo | Brasil, Imbituba/SC | 10 min | 2025 | Experimental
MOSTRA INFANTOJUVENIL
Chica, de João Victor Silva, Matheus Malburg | Brasil, São Bento do Sapucaí, São Paulo/SP | 14 min | 2026 | Ficção
Creaturas, de Lourdes Valeria Suarez Apesteguia | Argentina, Buenos Aires; Chubut; Santa Fe | 6 min | 2025 | Animação
Esperança, de Amora Moreira, Marcelo Pereira | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 13 min | 2026 | Animação
O Jardim Mágico, de Naira Carneiro, Carlon Hardt | Brasil, Brasília/DF; Curitiba/PR | 6 min | 2025 | Animação
Nosso Tempero, de Alunos e alunas da Escola Municipal João Victor, Equipe Animazul | Brasil, Lagoa Nova/RN; Vitória/ES | 9 min | 2025 | Animação
Peixe Seco e Defumado, de Denis Souza | Brasil, São Francisco do Sul/SC; Pelotas/RS | 4 min | 2026 | Animação
MOSTRA VIDEOCLIPE
A Corrida Blues – P3drinn, de Sérgio Furlanetto | Brasil, Porto Belo/SC; Vacaria/RS | 4 min | 2025 | Experimental
Miudinho – Skarimbó, de Babi Baracho | Brasil, Natal/RN | 5 min | 2026 | Experimental
Monalisa – Frimes, de Lucas Sá | Brasil, São Luís/MA | 5 min | 2026 | Ficção
A Posse é Um Fato – Murilo Munìi, de Mar Fagundes, Murilo Munìí | Brasil, Porto Alegra/RS | 6 min | 2025 | Experimental
Sansara – Kfé, de Neri | Brasil, Araçatuba; Rubiácea/SP | 5 min | 2025 | Experimental
MOSTRA ON-LINE
Capim, de Júlia Munhoz, Caio Pimenta | Brasil, Bom Jesus do Araguaia; Cuiabá/MT | 17 min | 2026 | Documentário
Entre la Sal Y el Cielo, de Felipe Rosa | Bolívia, Rio Grande | 17 min | 2025 | Documentário
Las Piedras del Río, de Edna Sierra | Colômbia, Medellín | 16 min | 2026 |Ficção
Ponto Cego, de Luciana Vieira, Marcel Beltrán | Brasil, Fortaleza/CE | 21 min | 2025 |Ficção
Primer Amor, de Iván Luna | Colômbia, Cali | 17 min | 2025 |Ficção
FILMES CONVIDADOS:
FILME DE ABERTURA
Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar | Brasil, Florianópolis/SC | 86 min | 2025 |Ficção
CONVERSAS FAM
Caminhos do Desejo, de Andrey Santiago | Brasil, Florianópolis/SC | 86 min | 2026 | Documentário
O Sangue Que Aterra Guarda, de Patricia Miranda, Leonel Costa | Brasil, Campina do Monte Alegre; São Roque/SP | 98 min | 2026 | Ficção
Querido Mundo, de Miguel Falabella, Hsu Chien | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 93 min | 2025 | Ficção
MOSTRA ICPLAY (On-Line)
Aldeia Multiétnica – Território da Diversidade, de Ester de Maria, Lappa Amary, Juliano George Basso, Pedro Guimarães | Brasil, Alto do Paraíso/GO | 61 min | 2025 | Documentário
Deyse Ex Machina, de Jasmelino de Paiva | Brasil, Maceió/AL | 17 min | 2026 | Ficção
Mãe Santíssima, de Buca Dantas | Brasil, Natal; Parelhas/RN | 17 min | 2025 | Ficção
Tente Sua Sorte, de Guenia Lemos | Brasil, Curitiba/PR | 19 min | 2025 | Ficção
Vou-me Embora, de Denise Szabo | Brasil, São Bernardo do Campo/SP | 66 min | 2026 | Documentário