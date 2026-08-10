“A Professora de Francês”, de Ricardo Alves Jr., é selecionado pelo Festival de San Sebastián

Reflexão sobre intolerância de gênero, fanatismo religioso e violência produzida pelo preconceito, “A Professora de Francês”, novo longa-metragem de Ricardo Alves Jr., terá sua estreia mundial em setembro no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián. Coprodução entre Brasil, França e Portugal, o filme foi rodado em Belo Horizonte e acompanha Graça, interpretada pela atriz Grace Passô, que mora com a namorada francesa, Clara, e sobrevive dando aulas particulares de francês. Após uma emergência de saúde do pai, Graça volta à casa onde cresceu e encontra vizinhos que lideram uma seita na comunidade.

Selecionado para a mostra competitiva Horizontes Latinos, vitrine internacional dedicada ao cinema latino-americano contemporâneo, “A Professora de Francês” utiliza os códigos do suspense, do thriller psicológico e do horror para investigar como o medo pode ser usado como instrumento de poder e dominação.

Além de Grace Passô, o elenco reúne a artista francesa Jehnny Beth (do vencedor do Oscar e da Palma de Ouro “Anatomia de uma Queda”), que interpreta Clara, namorada da protagonista, além de Elisa Lucinda, Bárbara Colen, Rômulo Braga, Eduardo Moreira, Italo Laureano, com destaque para o veterano Rodger Rogério, no papel do pai de Graça, e para Pedro Goifman, intérprete do jovem e enigmático Tomás, uma das figuras centrais da seita. O roteiro é de Germano Melo.

“A Professora de Francês” é produzido por Thiago Macedo Correia, através da EntreFilmes e será distribuído no Brasil pela Embaúba Filmes, com estreia prevista para 2027.