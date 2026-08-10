Inscrições abertas para a programação da X Mostra Outros Cinemas

Estão abertas, até o dia 7 de setembro, as inscrições de curtas-metragens brasileiros para integrar a programação da X Mostra Outros Cinemas – Cinema, Formação e Conexões. Cineastas de todas as regiões do país podem inscrever gratuitamente suas obras pelas plataformas FilmFreeway e Festhome, onde também está disponível o regulamento completo da seleção de 2026. Além da mostra competitiva de curtas, o evento promoverá exibições especiais de longas-metragens convidados, debates com realizadores, uma homenagem e atividades formativas.

Podem se inscrever curtas-metragens de até 25 minutos, incluindo os créditos finais, de qualquer gênero ou formato, desde que tenham sido finalizados a partir de janeiro de 2025. As obras selecionadas pela curadoria concorrerão ao Prêmio da Crítica, concedido por um júri formado por integrantes da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine). A X Mostra Outros Cinemas – Cinema, Formação e Conexões será realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, no Cinema do Dragão, em Fortaleza (CE), com entrada gratuita.

Criada em 2008 como uma mostra voltada ao cinema universitário, a Mostra Outros Cinemas realizou nove edições em Fortaleza (CE). Em 2026, a Sereia Filmes retoma o projeto com o propósito de reafirmar o compromisso com a difusão do cinema nacional independente.

A X Mostra Outros Cinemas é uma realização da Sereia Filmes, com parceria institucional do Cinema do Dragão e da Escola Porto Iracema das Artes, por meio do Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura, e da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine).