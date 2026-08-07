Estão abertas as inscrições para o Festival Curta Cinema

A 36ª edição do Festival Curta Cinema vai ocorrer entre os dias 17 a 24 de março de 2027 e as inscrições estão abertas até o dia 8 de janeiro. Filmes nacionais são isentos de taxa até 15 de dezembro de 2026, após este período, pagam a taxa de €5.

O Curta Cinema qualifica os vencedores das mostras competitivas nacional e internacional a concorrerem a uma vaga na categoria Melhor Curta-Metragem do Oscar em 2027. O festival é dedicado exclusivamente à exibição e promoção de obras audiovisuais com duração máxima de 30 minutos. A programação desta edição será constituída por: Competição Internacional e Nacional, Competição Primeiros Quadros, Panorama Latino-Americano e Carioca, Panorama Infanto-Juvenil e Programas Especiais.

Fundado em 1991, o Curta Cinema consolidou-se ao longo de mais de três décadas como um dos mais importantes eventos dedicados ao curta-metragem no Brasil e na América Latina. Ao longo de sua trajetória, o festival exibiu milhares de filmes e revelou novos talentos do audiovisual, acompanhando também o percurso de cineastas que hoje ocupam lugar de destaque no cinema internacional. Na 35ª edição, foram 5.686 filmes inscritos, mais de 2.500 deles brasileiros.