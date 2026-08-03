“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” será exibida no Festival de Toronto

A série da HBO “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” foi selecionada para o prestigiado Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) 2026. A produção brasileira integrará a mostra Primetime. Reconhecido como um dos eventos mais importantes da indústria audiovisual, o festival canadense, que acontece de 10 a 20 de setembro, funciona tradicionalmente como o principal termômetro para a temporada de premiações globais.

Ambientada na década de 1980 e baseada em fatos reais, a trama acompanha a emocionante e corajosa trajetória de Fernando (Johnny Massaro), um jovem comissário de bordo que, diante da devastação da epidemia de Aids, da perda de amigos próximos e de seu próprio diagnóstico positivo para o HIV, decide arriscar a própria liberdade e sua carreira liderando um esquema de contrabando dos primeiros comprimidos de AZT para o Brasil.

A minissérie é uma coprodução da HBO com a Morena Filmes, com direção geral de Marcelo Gomes e dirigida por Carol Minêm. Thiago Pimentel, Mariza Leão e Tiago Rezende assinam a produção. Os roteiros são de Leonardo Moreira e Patricia Corso. Por parte da Warner Bros. Discovery, o projeto conta com produção de Mariano Cesar, Anouk Aaron e Vanessa Miranda. Além de Johnny Massaro, o elenco reúne Ícaro Silva, Bruna Linzmeyer, Eli Ferreira, Kika Sena, Igor Fernandez, Hermila Guedes, entre outros.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”, que está disponível na HBO Max, integrou a seleção oficial do Festival de Berlim e recebeu uma Menção Honrosa da Queer Media Society, destacando a força de sua narrativa e sua contribuição para a representatividade LGBTQIAPN+. No Festival Luna de Valência, a produção foi eleita Melhor Série de TV e também conquistou o Prêmio do Júri Jovem de Melhor Série, além de receber menções honrosas nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Som e Trilha Sonora Original.