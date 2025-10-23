Últimos:
Em filmagem, “Um Rio de Janeiro” reúne Digão Ribeiro, Humberto Carrão e Regina Casé

Redação

Foto: Humberto Carrão, em cena do longa © João Laet

As filmagens de “Um Rio de Janeiro”, novo longa de Angelo Defanti com produção da Sobretudo Produção, seguem entre Copacabana e Bangu. A trama é protagonizada por Digão Ribeiro e conta no elenco com Humberto Carrão, Regina Casé, Drica Moraes, Enrique Diaz e Pedro Ottoni. Baseado no romance “Vento Sudoeste”, de Luiz Alfredo Garcia-Roza, o filme parte de uma premissa inusitada: um homem procura a polícia para confessar um crime que ainda não aconteceu, mas que ele acredita estar destinado a comete-lo.

As filmagens começaram em 13 de outubro e seguem até 16 de novembro, no Rio de Janeiro. O filme é o primeiro longa de ficção de Defanti.

