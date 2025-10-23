Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Festival de Cinema Universitário Tainha Dourada, evento promovido pelo curso de Produção Audiovisual da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) e que, neste ano, ocorre em parceria com a produtora Rockset Filmes. As atividades são gratuitas e ocorrem de 3 a 8 de novembro, no Campus Professor Edison Villela (Itajaí). A participação é aberta à comunidade.

Sob o tema “Todas as Histórias Regionais”, esta edição do festival busca celebrar a diversidade do audiovisual brasileiro e dar ênfase às histórias catarinenses. A programação oferece oficinas, workshops, palestras, sessão de curtas-metragens, em mostra competitiva, e de longas catarinenses, além de programação cultural.

Neste ano, a convidada especial é a cineasta Tizuka Yamasaki, que apresentará seu longa-metragem “Encantados” e participará de um bate-papo com o público. A mostra especial Peixe Grande oferece uma seleção de longas catarinenses. A programação também oferece atividades formativas e experiências culturais em parceria com diversas instituições e marcas.

Esta edição vai exibir 40 curtas-metragens nas categorias Curta Universitário (Catarinense, Nacional e Internacional), Curta Profissional Catarinense e Curta Profissional Nacional.

O Tainha Dourada vai entregar mais de 20 prêmios, incluindo troféus e valores em dinheiro. Serão premiadas as melhores produções de Documentário, Ficção, Animação, Roteiro, Direção, Fotografia, Áudio, Edição, Direção de Arte, Ator, Atriz e Voice Talent das categorias universitárias (catarinense e nacional). Nas categorias profissionais, o festival reconhece os destaques do cinema catarinense e nacional com os prêmios de Melhor Curta Catarinense e Melhor Curta Nacional. Já na categoria internacional, o destaque será para o Melhor Filme Universitário Internacional.

A programação completa e o link para inscrição estão disponíveis no site tainhadourada.com.br. O prazo para inscrição vai até 3 de novembro.