Inscrições para o Festival Internacional de Cinema de Paraty começam dia 1º de junho

Exclusivamente dedicada à exibição e à promoção de obras audiovisuais através da realização de mostras competitivas e não competitivas, o 1º Festival Internacional de Cinema de Paraty abrirá inscrições gratuitas a partir do dia 1º de junho.

O evento, idealizado e realizado por Bruno Saglia e Jane Saglia, acontecerá entre os dias 1º e 4 de agosto, e contemplará as seguintes categorias: Longa-metragem brasileiro, Longa-metragem internacional, Longa-metragem documentários, Curta-metragem ambiental brasileiro, Curta-metragem acessibilidade, inclusão social e diversidade brasileiro, Curta-metragem ficção internacional, Documentários e Animação.

Realizadores de todo o Brasil podem enviar filmes produzidos a partir de 2022. Serão aceitos somente os filmes enviados de 1º de junho até às 23h59min (horário de Brasília) de 16 de junho. As inscrições serão exclusivamente pela internet, no site www.festivaldecinemadeparaty.com.br. Todo o processo de inscrições e envio de mídia acontece em formato digitalizado e gratuito.

Os filmes escolhidos pela curadoria do festival serão divulgados no site, entre os dias 25 e 27 de junho.

As informações completas sobre o processo de inscrição estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho e podem ser acessadas no site www.festivaldecinemadeparaty.com.br.