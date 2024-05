Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo homenageia a diretora Ursula Meier

Com 15 anos de existência, o Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo celebra sua 10ª edição, com uma seleção de 12 filmes e uma homenagem à consagrada diretora suíça Ursula Meier, que estará presente no evento e ganhará uma retrospectiva de sua obra.

Entre documentários e ficções, o evento, que acontece em São Paulo, de 5 a 12 de junho, no CineSesc, apresenta produções recentes premiadas e selecionadas durante o Festival Jornadas de Soleure 2024. A programação reflete a diversidade linguística e cultural da Suíça, abordando temas relevantes para o mundo contemporâneo. Paralelamente, será apresentado no CCBB Brasília um programa especial, com 3 filmes, de 7 a 9 de junho.

A cerimônia de abertura acontece no dia 5 de junho, às 20h, no CineSesc, com a exibição do premiado “Blackbird, Blackbird, Blackberry” (foto, 2023), filme da diretora Elene Naveriani. A obra levou o prêmio de Melhor Filme Suíço de Ficção, além de Melhor Roteiro e Edição, no Swiss Film Award 2024. O longa-metragem narra a história de uma mulher de 48 anos, que vive solteira em uma vila na Geórgia e se vê envolvida em fofocas locais enquanto enfrenta o dilema, ao se apaixonar, de manter um relacionamento ou buscar a independência.

A retrospectiva com a diretora suíça Ursula Meier traduz a importância de sua obra para o cinema suíço contemporâneo, assim como para a história do Panorama, que, ao longo de suas edições, exibiu a maioria dos seus filmes e acompanha sua trajetória. A seleção traz o último filme da cineasta, “A Linha/La Ligne” (2022), Prêmio de Melhor Direção, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro, no Swiss Film Award 2023, “Diário da minha Cabeça/ Journal de ma Tête” (2018), com Fanny Ardant, “Minha Irmã/L’Enfant d’en Haut” (2012), com Léa Seydoux, Urso de Prata na Berlinale 2012, e o longa-metragem de estreia da diretora, “Home” (2008), com Isabelle Huppert, exibido na Semana da Crítica do Festival de Cinema de Cannes de 2008 e indicado em 3 categorias no Césars (Melhor Primeiro Filme, Melhor Fotografia, Melhor Roteiro) e Prêmio de Melhor Roteiro e Melhor Ator no Swiss Film Prize 2029.

Complementando esta retrospectiva, o panorama exibe o curta “Kacey Mottet Klein, Nascimento de um Ator” (2015), protagonizado pelo ator Kacey Mottet Klein, que atuou nos filmes “Home”, “Sister” e “Journal de ma Tête”. A diretora estará presente em todas as sessões para apresentar seus filmes e participará de bate-papo com o público, no dia 6 de junho, no CineSesc.

A equipe de curadoria do Panorama é composta por representantes do Sesc São Paulo, dos Consulados Gerais da Suíça em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com o apoio da Embaixada da Suíça no Brasil. O Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo tem estabelecido importantes imersões no mundo cinematográfico suíço, por meio de colaborações com festivais como Journées de Soleure, Festival de Locarno, Festival Visions du Réel, Festival Filmar en América Latina. Seu principal parceiro na Suíça é a Swiss Films, Agência Pública de Cinema Suíço, de quem recebe a chancela e o apoio para sua realização.

Na plataforma Sesc Digital, de 5 a 12 de junho, estarão disponíveis gratuitamente para todo o país os filmes: “Bom Dia Ticino/Bon Schuur Ticino” (2023), “Eu Sou Pretas/Je Suis Noires” (2022) e “Manga da Terra/Manga D’Terra” (2023).

10º Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo São Paulo

Data: 5 a 12 de junho

Informações: sescsp.org.br/panoramasuico

Local: CineSesc – Rua Augusta, 2075, Cerqueira César

Ingressos: R$24,00 (inteira) R$12,00 (meia) e R$ 8,00 (trabalhadores do comércio)