Atividades presencias do Claro Festival Curta! Documentários estão com inscrições abertas

Foto: O documentário “Cazuza, Boas Novas”, de Nilo Romero

Encerrada a exibição dos cerca de 300 conteúdos, entre filmes e episódios de séries, disponíveis gratuitamente no 2º Claro Festival Curta! Documentários agora é hora dos encontros com o público. Dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto, o cinema Estação Net Rio, em Botafogo, no Rio de Janeiro, recebe os eventos presenciais gratuitos promovidos pelo festival. É a oportunidade de conhecer produções ainda em finalização e que vão estrear, em breve, no canal, nas sessões “Salas de Montagem”; participar da materclass com a premiada diretora Susanna Lira e discutir políticas do audiovisual com especialistas no tema. As duas últimas atividades serão transmitidas ao vivo pelo Youtube do Curta! A programação presencial têm vagas limitadas, e é preciso se inscrever através do Sympla. Estudantes poderão solicitar certificados de participação.

As sessões “Sala de Montagem” apresentam filmes aguardados que ainda estão em fase de finalização. Os cortes work in progress serão exibidos e comentados por seus diretores e/ou montadores.

Dia 31 de julho

10h – “Cazuza, Boas Novas”, de Nilo Romero (também baixista e arranjador de discos icônicos de Cazuza) e com montagem de Jordana Berg (montadora de vários filmes de Eduardo Coutinho).

14h – “Canecão – Tantas Emoções”, de Bruno Levinson com montagem de Tuco (João Lourenço). O documentário recupera a história e histórias da casa de espetáculos Canecão no Rio de Janeiro.

18h30 – Masterclass com Susanna Lira (atividade também será transmitida pelo Youtube) – Cineasta, pós-graduada em Filosofia, Direito Internacional e Direitos Humanos, especializada em biopolítica criminal. É mestranda em Psicanálise. Dirigiu 15 longas-metragens e dezenas de curtas e séries, acumulando mais de 50 prêmios em festivais no Brasil e no exterior. Ao longo de 20 anos de carreira, trabalhou para os principais veículos dirigindo séries. Possui uma longa e reconhecida carreira como diretora, tendo sido inclusive homenageada em vários países.

Dia 1 de agosto

10h – “O Brasil que Não Houve – As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas”, de Renato Terra (“Uma Noite em 1967”) e Arnaldo Branco, com pesquisa de imagens de Antônio Venâncio e montagem também de Jordana Berg.

14h – “Paraíso”, novo longa da diretora Ana Rieper, um documentário sobre as heranças da condição colonial brasileira na vida diária hoje, a partir de uma narrativa musical e do uso de material de arquivo de naturezas diversas, com montagem de Pedro Bronz, também diretor de documentários como “O Astronauta Tupy”, sobre a trajetória do músico Pedro Luis.

Dia 2 de agosto

Painéis sobre política do audiovisual (atividades também serão transmitidas pelo Youtube)

Com participação de especialistas em audiovisual, serão realizados três painéis que discutem a regulamentação do streaming, a relevância dos canais culturais e editais do FSA. A condução é de Alfredo Manevy, diretor do longa-metragem “Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor”. Atuante no meio, entre 2006 e 2010, ele desempenhou no MinC papéis como Secretário de Políticas Culturais e Secretário Executivo da pasta. Hoje ele é membro do Conselho Superior de Cinema.

10h – Regulação VOD: o lugar dos canais culturais e super brasileiros – Entre os participantes estão a deputada federal Jandira Feghali; Juca Ferreira, conselheiro do BNDES na área de Cultura e ex-ministro MinC; Paulo Alcoforado, diretor da Ancine; Daniel Jaber, do Forum de Streamings Independentes Brasileiros; Mauro Garcia, diretor da Bravi. A mediação será de Alfredo Manevy.

14h – O FSA, a audiência das TVs culturais e a crise dos cabeq superbrasileiros – Entre os participantes estão André Saddy, diretor do Canal Brasil; Paulo Alcoforado, diretor da Ancine; Mauro Garcia, diretor da Bravi; Maurício Xavier, diretor Nordeste da Conne; Fernando Magalhães, diretor de programação e conteúdo da Claro; a produtora Vanessa Souza; e Caio Luiz de Carvalho, diretor do canal Arte1. A mediação será de Samuel Possebon.

16h – A TV nos editais de coprodução internacional do FSA – Entre os participantes confirmados estão: Fernando Dias, produtor e sócio da Grifa Filmes; a produtora brasileira Liliane Mutti, que mora na França; e Luis Antônio da Silveira, produtor executivo de coproduções internacionais. A mediação é de Samuel Possebon.