Estão abertas as inscrições para o curso gratuito e inédito de Engenharia da Produção no Cinema

Produtores de cinema e audiovisual, com projetos em fase de desenvolvimento e captação de recursos, têm até o dia 30 de junho para se inscrever no curso gratuito e inédito no Brasil de Engenharia da Produção no Cinema, que será realizado pelo projeto Os Filmes que Eu Não Vi, em Salvador, no Museu de Arte da Bahia, localizado no Corredor da Vitória.

Com encontros presenciais nos dias 19 e 20 e 26 e 27 de julho, o curso acontece em dois finais de semana consecutivos — sempre aos sábados (das 9h às 17h) e domingos (das 9h às 16h). Serão selecionados 10 participantes.

Mais do que ensinar a planejar cronogramas ou elaborar orçamentos, o curso propõe uma imersão completa na lógica da produção cinematográfica: uma engrenagem complexa que exige pesquisa, conhecimento, domínio técnico, estratégias claras e um olhar criativo para transformar ideias em obras concretas, finalizadas e distribuídas.

A iniciativa faz parte da programação do festival Os Filmes que Eu Não Vi e conta com a curadoria de Sol Moraes, produtora com ampla experiência no audiovisual brasileiro e internacional, tendo atuado em importantes produções nacionais e participado de festivais e mercados no Brasil e no exterior.

Voltado a produtores com projetos em andamento (séries ou longas-metragens de qualquer gênero), o curso será uma vivência formativa e colaborativa. Serão abordadas as etapas que vão do desenvolvimento e planejamento até a distribuição e comercialização da obra, sempre com foco na realidade do mercado audiovisual brasileiro.

Além da imersão com Sol Moraes, o curso contará com facilitadores convidados, profissionais com trajetórias expressivas no setor, que compartilharão suas experiências e práticas de mercado, promovendo uma valiosa troca entre os participantes.

Mais informações e formulário de inscrição estão no link https://encurtador.com.br/JTDbc.