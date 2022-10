Inscrições abertas para a 7ª Mostra Futuro do Cinema Brasileiro da Casa Guilherme de Almeida

A Casa Guilherme de Almeida, instituição que integra a Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, realiza a 7ª Mostra Futuro do Cinema Brasileiro, evento criado em 2015 pelo Núcleo Cinematographos de Estudos de Cinema, com o intuito de dar espaço para novos talentos do audiovisual nacional. As inscrições para curtas-metragens estão abertas até 11 de novembro, disponíveis para estudantes de qualquer área do conhecimento e realizadores independentes, desde que não tenham dirigido nenhum longa até o momento da seleção.

Os interessados em participar da mostra devem encaminhar o link do curta-metragem — em qualquer plataforma de vídeo — juntamente com a ficha de inscrição preenchida, para o e-mail futurodocinemabrasileiro@casaguilhermedealmeida.org.br. Serão aceitas obras de no máximo 15 minutos de duração e tema livre, incluindo animações e documentários, desde que realizadas entre os anos de 2020 e 2022. Cada realizador poderá inscrever quantos filmes quiser, porém somente um filme por realizador será selecionado. Mais detalhes estão disponíveis no site do museu ( clique aqui ).

Os curtas serão avaliados pela curadoria da Mostra levando em conta a originalidade e a relevância do tema, além da excelência artística do material. A divulgação das obras escolhidas será no dia 5 de dezembro. Aqueles que forem selecionados deverão encaminhar uma cópia do curta em alta resolução, via link de transferência para o mesmo e-mail para o qual enviaram a inscrição, até o dia 12 de dezembro.

Os curtas-metragens escolhidos neste ano serão exibidos em mostra aberta ao público no dia 17 de dezembro, na Sala Cinematographos, localizada no Anexo da Casa Guilherme de Almeida. Alguns deles ficarão disponíveis no site do museu.