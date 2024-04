Festival de Cinema da Fronteira anuncia filmes premiados

Foto: Flávio Bauraqui e Lucrecia Martel © Isidoro B. Guggiana

O Festival Internacional de Cinema da Fronteira anunciou os vencedores de sua 15ª edição, realizada em Bagé (RS), Livramento (RS) e Rivera (Uruguai). Os homenageados deste ano foram a cineasta argentina Lucrecia Martel e o ator e músico santa-mariense Flávio Bauraqui.

O grande destaque da premiação foi o longa brasileiro “A Transformação de Canuto” (PE/SP), de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho, que levou melhor filme, júri popular e montagem. O também pernambucano “Seu Cavalcanti”, de Leonardo Lacca, conquistou melhor direção e prêmio de júri da crítica. “Penal Cordillera” (Chile/Brasil) ganhou melhor roteiro e menção honrosa.

Coprodução entre Cuba e Venezuela, “Sotavento”, de Marco Salaverría Hernández, foi o vencedor da Mostra Internacional de Curtas-metragens. O uruguaio “Carne”, de Facundo S. Ferreira, foi agraciado com melhor direção. Giovanni Venturini levou melhor atuação por “Big Bang” (Brasil/França). “Onde a Floresta Acaba” (SP), de Otavio Cury, e “La Gauchada” (Argentina), de Juan Follonier e Gastón Calivari, foram premiados com menção honrosa e júri popular, respectivamente.

Na Mostra Regional de Curtas-Metragens, o destaque foi o bajeense “Os Ausentes”, de Jeferson Vainer, que ganhou melhor filme e roteiro. Produzido em Alvorada, “O Centenário da minha Bisa”, de Cristyelen Ambrozio, conquistou direção e fotografia, enquanto o porto-alegrense “Sombras da Mente”, de Marina Greve, recebeu melhor atuação e direção de arte.

A Mostra de Animação premiou os curtas “Hide & Seek”, de Rami Abbas (melhor filme), e o mineiro “Pororoca”, de Fernanda Roque e Francis Frank. Entre os vencedores do 3º Sur Frontera WIP LAB estão “Solo”, de Lucas Scavino, Daniel Botti e Laura Fraile, que levou os prêmios destaques de tutores e júri pitching, e “Deus nos Guie”, de Alice Stamato e Gustavo Auricchio, com consultoria de roteiro e Prêmio Lab.

A seleção principal reuniu sete longas em competição, sessões especiais e inclusivas, e 51 curtas projetados nas três cidades. O número recorde de três mil filmes foram inscritos para seleção e 110 projetos foram submetidos ao Sur Frontera WIP LAB, atividade do festival voltada para profissionais do audiovisual.

Neste ano, o XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira contou com o patrocínio master da Petrobras, através do Programa Petrobras Cultural, e recursos da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal. O evento tem o apoio da Claro, apoio institucional do IFSul, URCAMP, UNIPAMPA, UTEC, Destino Binacional, Jornal Minuano e FRAPA. A promoção é da Secretaria Municipal de Cultura de Bagé, a produção da Anti Filmes e Maristela Ribeiro Produções, e a realização do Centro Histórico Vila Santa Thereza e Associação Pró- Santa Thereza.

Confira os premiados XV Festival Internacional de Cinema da Fronteira:

Mostra Internacional de Longas-metragens

Melhor Filme: “A Transformação de Canuto” (Brasil-PE/SP), de Ariel Kuaray Ortega e Ernesto de Carvalho (Brasil)

Melhor Direção: Leonardo Lacca, por “Seu Cavalcanti” (Brasil-PE)

Melhor Fotografia: Gerardo Azar e Matías Mayolo, por “La Otra Memoria del Mundo” (Argentina)

Melhor Montagem: Ernesto de Carvalho e Tatiana Almeida, por “A Transformação de Canuto”

Melhor Roteiro: Felipe Carmona, por “Penal Cordillera” (Chile/Brasil)

Melhor Atuação: Eva Bianco, por “Las Cosas Indefinidas” (Argentina)

Melhor Direção de Arte: Toni Vanzolini, por “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” (Brasil-RJ)

Menção Honrosa: Elenco principal de “Penal Cordillera”

Prêmio da Crítica: “Seu Cavalcanti”, de Leonardo Lacca

Melhor Filme – Júri Popular: “A Transformação de Canuto”

Mostra Internacional de Curtas-metragens

Melhor Filme: “Sotavento” (Cuba/Venezuela), de Marco Salaverría Hernández

Melhor Direção: Facundo S. Ferreira, por “Carne” (Uruguai)

Melhor Atuação: Giovanni Venturini, por “Big Bang” (Brasil/França)

Menção Honrosa: “Onde a Floresta Acaba” (Brasil-SP), de Otavio Cury

Melhor Filme – Júri Popular: “La Gauchada” (Argentina), de Juan Follonier e Gastón Calivari

Mostra Regional de Curtas-metragens

Melhor Filme: “Os Ausentes” (Bagé-RS), de Jeferson Vainer

Melhor Direção: Cristyelen Ambrozio, por “O Centenário da Minha Bisa” (Alvorada-RS)

Melhor Atuação: Marina Greve, por “Sombras da Mente” (Porto Alegre-RS)

Melhor Fotografia: “O Centenário da Minha Bisa”

Melhor Montagem: Gabriel Pereira, por “Impostor” (Rivera-Uruguai)

Melhor Roteiro: Jeferson Vainer e Tamile Padilha, por “Os Ausentes”

Melhor Direção de Arte: Geórgia Flores, por “Sombras da Mente”

Melhor Filme – Júri Popular 1: “A Fabulosa Estância São Lauro” (Bagé-RS), de Guilherme Monteiro

Melhor Filme – Júri Popular 2: “O Conto do Tarran” (Bagé-RS), de Carmen Lucia Moreira

Mostra de Curtas de Animação

Melhor Filme: “Hide & Seek” (Palestina/Espanha/Turquia/Líbano/Holanda/França/Síria), de Rami Abbas

Melhor Filme do Júri Popular: “Pororoca” (Brasil-MG), de Fernanda Roque e Francis Frank

III Mercado Sur Frontera WIP LAB

Prêmio Destaque – Tutores: “Solo”, de Lucas Scavino, Daniel Botti e Laura Fraile

Prêmio Destaque – Júri Pitching: “Solo”

Prêmio FRAPA: “Perigo Crocodilo”, de Lucas Scavino, Daniel Botti e Laura Fraile

Prêmio FUGA_LAB: “Badass: Bumbum do Mal”, de Lucas Scavino, Daniel Botti e Laura Fraile (consultoria de roteiro de um ano)

Prêmio Maria Angela de Jesus de Consultoria de Roteiro 1 (consultoria para três versões do roteiro): “Deus nos Guie”, de Alice Stamato e Gustavo Auricchio

Prêmio Maria Angela de Jesus de Consultoria de Roteiro 2: “A Hora Sem Nome”, de Richard Tavares e André Novais Oliveira

Prêmio FIDBA (credencial/vaga para o lab WIP): “Palimpsesto”, de André Di Franco, Felipe Canêdo e Samuel Quintero

Prêmio Lab da Semana do Cinema Brasileiro em Buenos Aires: “Deus nos Guie”

Prêmio Mercado Audiovisual de Trancoso (vaga garantida para participar da segunda edição): “Fragilidades”, de Paula Santos