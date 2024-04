“Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor” estreia no Curta!

Considerado por muitos o “Pai da Sofrência”, Lupicínio Rodrigues é tema do documentário de estreia de Alfredo Manevy como diretor. Após passar por festivais e salas de cinema — com direito a diversos prêmios e menções honrosas —, o filme chega à TV exclusivamente através do Curta!. “Lupicínio Rodrigues — Confissões de um Sofredor” celebra o legado poético do cantor e compositor, explora a sua contribuição musical e o contexto histórico em que viveu.

Com materiais de arquivo do próprio Lupicínio, além de entrevistas e falas de artistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, e Elza Soares, a produção também aborda um episódio importante da história do biografado envolvendo a faixa “Se Acaso Você Chegasse”. A música fez parte da trilha sonora de um musical de Hollywood, “Dançarina Loura”, que foi indicada ao Oscar de 1945. Mas, além de não ter sido consultado sobre o uso da canção, Lupicínio só foi receber direitos autorais anos após o sucesso. Até hoje seus créditos na indicação ao Oscar não foram reconhecidos.

O documentário foi premiado como Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora na 17ª edição do Fest Aruanda 2022; recebeu o prêmio do público de melhor documentário no Festival Internacional da Língua Portuguesa, em Lisboa; e participou de festivais no Brasil e no exterior, como a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (2023), IN-EDIT 2023, 46º Festival Guarnicê de Cinema (2023), 27th Inffinito Brazilian Film Festival (EUA, 2023) e Philadelphia Latino Film Festival 2023.

A produção é da Plural Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). O filme também estará no streaming através do CurtaOn, disponível no Prime Video Channels — da Amazon —, na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). A estreia no Curta! é no dia temático Segundas da Música, 29 de abril, às 22h.