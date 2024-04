Inscrições abertas para oficinas de cinema presenciais e online para jovens entre 12 e 18 anos

Foto © Dejair Martins Junior

A Objetiva Produções Cinematográficas promove, nos meses de maio e junho, seis oficinas de cinema presenciais e uma online para jovens entre 12 a 18 anos. As inscrições gratuitas podem ser realizadas até o dia 1º de maio. Os filmes de curtas-metragens produzidos por esses jovens serão exibidos no Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA), que acontece de 1 a 31 de agosto, em plataforma online e sessões presenciais.

As oficinas de cinema serão ministradas por profissionais com experiência no audiovisual, e os curtas-metragens produzidos deverão ter temáticas nas áreas de educação, cultura, esporte e meio ambiente. Ao todo serão oferecidas 240 vagas para oficinas presenciais e 100 vagas para oficinas online.

Nas oficinas presenciais, os participantes terão acesso aos principais aspectos do fazer cinematográfico, com aulas de roteiro, direção, produção, direção de fotografia e edição de imagens. As oficinas acontecem nos meses de maio e junho, e tem carga horária de 36h, com aulas duas vezes por semana, com duração de duas horas e meia.

As oficinas presenciais serão realizadas em escolas públicas, espaços culturais e sociais na região metropolitana de São Paulo, nas cidades de Taboão da Serra e Embu das Artes. As inscrições serão realizadas presencialmente nestes espaços e os menores de idade devem ir acompanhados dos responsáveis.

Para quem quiser aprender a técnica de animação, a oficina online Stop Motion acontece de 23 de maio a 27 de junho, todas as terças e quintas-feiras, das 19h às 21h, pela plataforma Google Meet. A carga horária é de 20 horas.

Ministrada pelo professor Samir Mourad, a oficina demonstrará, a partir de uma breve apresentação teórica, como é construída uma animação e as principais produções desse estilo. Durante as aulas práticas, os participantes irão criar personagens, cenários e o roteiro da animação. As inscrições podem ser realizadas clicando aqui.

As oficinas e o Festival de Cinema Educa Claquete Ação (ECA) serão realizados pela Objetiva Produções Cinematográficas, com apoio da Lei Paulo Gustavo (nº11/2023) e PROAC (edital 43*2023).