“Todas as Canções de Amor”, de Joana Mariani, chega à Netflix

O romance “Todas as Canções de Amor”, em que Bruno Gagliasso e Marina Ruy Barbosa interpretaram um casal apaixonado, chega nesta semana na Netflix.

Estreia da diretora Joana Mariani na direção de longa de ficção, o filme narra as histórias de amor de dois casais em momentos distintos da relação. Enquanto Marina e Bruno são os recém-casados Ana e Chico, que acabam de se mudar para um novo apartamento e têm um mundo de possibilidades pela frente, Luiza Mariani e Julio Andrade são Clarice e Daniel que, juntos há seis anos, começam a encarar a possibilidade do fim do casamento.

As jornadas dos casais, separadas por duas décadas, se encontram por meio de uma mesma fita cassete, repleta de canções de amor – canções estas que atravessam gerações e colocam em perspectiva tudo o que viveram, assim como o que está por vir.

A trilha conta com clássicos brasileiros e internacionais de diferentes gêneros, como “Não Aprendi a Dizer Adeus”, “I Will Survive” e “Drão” – esta última, inclusive, com uma performance especial de Gilberto Gil. Mais do que embalar a jornada de ambos os casais, as canções se entrelaçam com o roteiro de forma sensível e indissociável.

Uma produção da Mar Filmes, em coprodução com a Fox, “Todas as Canções de Amor” foi eleito pela crítica o Melhor Filme Brasileiro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2018, pouco antes de estrear oficialmente nos cinemas. Além disso, também levou o prêmio do júri no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa.