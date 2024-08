Festival de Cinema Acessível Kids exibe filme e realiza oficina em Mostardas, no Rio Grande do Sul

O Festival de Cinema Acessível Kids – a serviço da inclusão educacional trabalha para adequar a programação deste ano para atender localidades e cidades impactadas pelas cheias no Rio Grande do Sul. O projeto de arte, educação e lazer, voltado para crianças cegas ou com baixa visão, surdas ou com deficiência auditiva ou com deficiência intelectual ou cognitiva e população de baixa renda, tem a chancela da Unesco e foi selecionado para a 38ª edição do Criança Esperança. A próxima etapa do festival acontecerá nos dias 6 e 7 de agosto, em Mostardas (a 200 km de Porto Alegre), na área urbana e na comunidade quilombola dos Teixeiras.

No dia 6, das 9h às 16h30, será realizada uma oficina para professores da rede municipal, no Auditório Municipal Mathias Azambuja Velho (rua Bento Gonçalves, 979). Já no dia 7, será exibido o filme “Divertidamente”, em dois horários. A primeira sessão acontece às 9h, também no Auditório Municipal de Mostardas, para 200 alunos de três instituições de ensino: Escola Municipal Fundamental Dinarte Silveira, Escola Municipal Fundamental Marcelo Gama e Escola Municipal Fundamental Ruy Miguel. Às 14h, a sessão de cinema será no Salão Paroquial da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, na Associação Comunitária Quilombola dos Teixeiras, para cerca de 150 alunos da Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias e da Escola Municipal Fundamental Emílio Ferreira de Lemos. A entrada para as sessões de cinema é franca.

A etapa em Mostardas já estava programada antes das cheias. Depois, o projeto, nascido no Rio Grande do Sul, viajaria este ano para pelos menos mais três capitais do país – Fortaleza (CE), Campo Grande (MS) e Brasília (DF). Mas, em função da necessidade emergencial pela qual o estado está passando, o projeto vai procurar diminuir as viagens para outros estados e concentrar os eventos no Rio Grande do Sul.

Desde 2022, o Festival de Cinema Acessível Kids passou a ser alicerçado em duas grandes ações: a capacitação de professores das escolas públicas em inclusão social, em oficinas de seis horas, para grupos de até 25 professores; e a exibição de filmes acessíveis com um debate após a sessão.

Isso porque, no Criança Esperança, o Festival de Cinema Acessível Kids integra, no âmbito educacional, a formação de educadores inclusivos. Tem como foco desencadear um processo de inclusão educacional e social das crianças, adolescentes e jovens com e sem deficiência; e outros grupos minorizados. Para valorizar a educação e lutar contra a evasão escolar, o projeto busca atuar de forma mobilizadora e fortalecer os vínculos de alunos e professores, através de atividades lúcidas que despertem o interessante de crianças e jovens no convívio entre os diferentes.