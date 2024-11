Cinemateca Brasileira lança projeto de recuperação do histórico acervo do Canal 100

A Cinemateca Brasileira realizou hoje, 27 de novembro, evento de lançamento do projeto de recuperação, catalogação e digitalização do acervo do Canal 100. O evento foi realizado na sede da Cinemateca Brasileira, reunindo nomes importantes do esporte e da cultura para apresentar essa iniciativa de resgate de um dos maiores registros audiovisuais do futebol brasileiro.

O Viva Cinemateca é um plano que reúne os grandes projetos da Cinemateca, voltados à recuperação de importantes acervos, além da modernização de sua sede e infraestrutura técnica. Orçado em R$ 22,7 milhões, o projeto do Canal 100 está em busca de apoiadores e já conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, Shell e Itaú.

O Canal 100 é o maior acervo cinematográfico do futebol no país, cobrindo de maneira única o período de 1959 a 1986. Criado pelo cineasta Carlos Niemeyer, em 1957, foi um cinejornal que revolucionou a cobertura esportiva e cultural no Brasil, tornando-se um marco na história audiovisual do país. Exibido nos cinemas antes dos filmes, o Canal 100 capturava momentos épicos do futebol brasileiro, com destaque para partidas históricas no Maracanã e em outros estádios. Com uma narrativa cinematográfica única, Niemeyer e sua equipe introduziram novas técnicas de filmagem, incluindo o uso de câmeras em close-up e ângulos dinâmicos que aproximavam o público da emoção do campo. Não menos significativas eram as vozes que acompanhavam essas imagens. Com suas narrações habilidosas, Cid Moreira e Corrêa Araújo transmitiam emoção e davam vida às partidas. A escolha da trilha sonora, a música “Na Cadência do Samba”, de Luiz Bandeira, acrescentava um elemento de identidade única ao Canal 100. O tema “que bonito é…” tornou-se um lema não oficial para os amantes do futebol. Além do esporte, o Canal 100 também registrava aspectos culturais e sociais do Brasil, oferecendo uma visão panorâmica do país durante três décadas do século 20.

Com um trabalho de preservação minucioso, o projeto prevê a análise, digitalização e difusão de conteúdos únicos para toda a população, além da modernização tecnológica do parque de preservação audiovisual da Cinemateca, assegurando que essa memória siga acessível às próximas gerações.

Durante o evento de lançamento, o público e a imprensa tiveram a oportunidade de conhecer alguns trechos do Canal 100 e todas as fases do projeto, com destaque para as ações de duplicação fotoquímica de centenas de rolos de filmes, digitalização de 30 horas de cinejornais e a aquisição de equipamentos modernos que permitirão o acesso facilitado e gratuito ao conteúdo digitalizado, disponibilizado no Banco de Conteúdos Culturais da Cinemateca.

O projeto de recuperação do Canal 100 também contará com uma programação especial. Para 2026, ano da próxima Copa do Mundo, a instituição prevê uma grande mostra itinerante de filmes sobre futebol, incluindo trechos icônicos do Canal 100 e os melhores momentos da história do esporte como parte da cultura nacional.