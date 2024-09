“Vermelho Monet”, de Halder Gomes, estreia no Canal Brasil

O longa-metragem “Vermelho Monet”, dirigido por Halder Gomes, estreia no próximo domingo, dia 14 de setembro, às 21h, no Canal Brasil. Inédito na televisão, a trama gira em torno de Johannes Van Almeida (Chico Díaz), um pintor especialista em arte de corpos femininos que acaba de sair da prisão e precisa recomeçar sua vida. O drama é marcado por uma discussão sobre o mundo das artes plásticas e como muitas são transformadas em mercadoria. As atrizes Maria Fernanda Cândido e Samantha Heck Müller também estão no elenco.

No filme, antes de ir para a prisão, Johannes Van Almeida (Chico Díaz) atuava como pintor, mas não era reconhecido e nunca teve prestígio. Após sair da cadeia, ele precisa recomeçar sua vida até encontrar a atriz estrangeira Florence Lizz (Samantha Heck Müller), que está passando por uma crise profissional. Johannes a vê como sua fonte de inspiração para voltar a pintar. Ele também conhece a negociante de arte, Antoinett Léfèvre (Maria Fernanda Cândido), que é apaixonada por Florence.

Além de dialogar sobre os valores que são dados a uma obra, o filme busca refletir os caminhos da obsessão, paixão e fuga do mundo criminal. Esta é a primeira parte de uma trilogia que o diretor tem planejada, com “Azul Vermeer” em sequência.

“Vermelho Monet” recebeu os prêmios de Melhor Filme de Ficção, Melhor Realizador Ficção (Halder Gomes) e Melhor Ator (Chico Diaz) no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (FESTin), em Lisboa, em 2022. O longa também recebeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante (Gracinda Nave) no Cine PE, em 2022.

O Canal Brasil também abre espaço em sua grade para exibir outros dois filmes do diretor cearense Halder Gomes, além de uma entrevista concedida ao Cinejornal. A programação começa no domingo, dia 15 de setembro, às 18h45, com a entrevista de Halder para a diretora do Cinejornal, Erika Rodrigues, na 16ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRIFF) deste ano. Em seguida, o público confere os longas-metragens “O Shaolin do Sertão” e “Cine Holliúdy”, além de ter mais uma chance de assistir ao premiado “Vermelho Monet”.

“O Shaolin do Sertão” é ambientado na década de 1980. No longa, Aluísio Li (Edmilson Filho) é fã de artes marciais e vive com a cabeça no mundo das lutas de tanto sonhar e assistir a filmes chineses. Quando um lutador aposentado decide desafiar os valentões da cidade, sua paz acaba. Cabe a Aluízio a missão de defender a honra de sua cidade.

Já “Cine Holliúdy” se passa nos anos 1970. No filme, moradores do interior do Ceará conhecem a televisão. Ao desfrutarem desse novo bem, param de frequentar o cinema. O proprietário do Cine Holiúdy, Francisgleydisson (Edmilson Filho), faz de tudo para manter vivo o pequeno cinema da região.